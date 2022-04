LM: Villarreal senzačne vyradil Bayern a postúpil do semifinále

Odvety štvrťfinále Ligy majstrov:



Bayern Mníchov - FC Villarreal 1:1 (0:0)



Góly: 52. Lewandowski - 88. Chukwueze. Rozhodca: Vinčič (Slovin.), ŽK: Lewandowski - Foyth, Lo Celso



Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez (87. Davies) - Sane, Kimmich, Goretzka, Coman - Musiala (82. Gnabry), Müller (90. Choupo-Moting) - Lewandowski

Villarreal: Rulli - Foyth, Albiol, P. Torres, Estupinan - Parejo (90.+3 Aurier), Capoue, Coquelin (84. Chukwueze) - Moreno, Danjuma (84. Pedraza), Lo Celso

/prvý zápas: 0:1, postúpil Villarreal/

Bratislava 12. apríla (TASR) - Futbalisti FC Villarreal postúpili do semifinále Ligy majstrov 2021/2022. Zverenci Unaia Emeryho senzačne vyradili Bayern Mníchov, keď po domácom triumfe 1:0 uhrali v utorok v Allianz Aréne remízu 1:1. Postaral sa o ňu v 88. minúte striedajúci Samuel Chukwueze, ktorý prvou strelou "žltej ponorky" na bránu v zápase dorovnal zásah Roberta Lewandowského. Chelsea v druhom štvrťfinále vyrovnala manko z prvého zápasu s Realom Madrid (1:3) a duel tak pokračoval predĺžením.Julian Nagelsmann premiešal pred odvetou zostavu a nastúpil so systémom 3-4-2-1. Jeho zverenci boli pred vlastnými fanúšikmi od začiatku aktívni, ale dlho sa nevedeli dostať do gólových šancí. Strela Saneho i hlavička Goretzku zo 17. minúty išli vedľa bránky. Najväčšiu šancu mal v 29. minúte Musiala, no v dobrej pozícii poslal hlavou loptu len do rúk Rulliho. Bola to jediná strela Bayernu medzi tri žrde v prvom polčase. Bavori síce boli aktívnejší a do súperovej šestnástky posielali množstvo centrov a prihrávok, Villarreal si však s nimi poradil. V záverečných sekundách mohla ísť navyše do vedenia, no Moreno z uhla rozvlnil len bočnú sieť. Tlak Bayernu sa vystupňoval po zmene strán, Coman a Upamecano mieril nepresne, no v 52. minúte si v šestnástke spravoval loptu Lewandowski, vystrelil a od tyčky rozvlnil sieť - 1:0. Bayern naďalej tlačil a v 71. minúte mohol rozhodnúť, no Müllerova hlavička išla mimo. Šok pre domácich fanúšikov prišiel v 88. minúte. Bayern po strate lopty pred súperovou šestnástkou nezastavil rýchly brejk hostí, Moreno poslal krížny pas do pokutového územia na Chukwuezeho a ten z prvej rozvlnil sieť. Na ihrisku bol iba štyri minúty a postaral sa o jedinú strelu Villarrealu na bránku. Bayern mal celkovo 24 striel, štyri medzi tri žrde, ale v závere už nedokázal zvrátiť vypadnutie. Hostia si tak pripísali po Juventuse ďalší veľký skalp. V semifinále narazia na lepšieho z dvojice Liverpool - Benfica, anglický tím vyhral v prvom zápase vonku 3:1.