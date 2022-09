LM: Záhreb prekvapil Chelsea, Dortmund potvrdil úlohu favorita

Liga majstrov - 1. kolo skupinovej fázy:

E-skupina:



Dinamo Záhreb - FC Chelsea 1:0 (1:0)

Gól: 13. Oršič. Rozhodoval: Kovács (Rum.)



G-skupina:



Borussia Dortmund - FC Kodaň 3:0 (2:0)

Góly: 35. Reus, 42. Guerreiro, 83. Bellingham. Rozhodoval: Letexier (Fr.)

/D. Vavro (Kodaň) odohral celý zápas/

Záhreb 6. septembra (TASR) - Futbalisti Dinama Záhreb sa na úvod skupinovej fázy Ligy majstrov postarali o prekvapenie. V utorňajšom domácom zápase 1. kola E-skupiny zdolali FC Chelsea 1:0. O jediný gól stretnutia sa v 13. minúte zaslúžil Mislav Oršič. V dueli G-skupiny si Borussia Dortmund poradila s FC Kodaň jednoznačne 3:0. Za hostí odohral celý zápas slovenský obranca Denis Vavro.Akcia, z ktorej padol jediný gól stretnutia v chorvátskej metropole, sa začala v šestnástke domácich. Pas z pokutového územia poslal Oršičovi hlavičkou do behu Bruno Petkovič. Útočník následne prešiel s loptu viac ako polovicu ihriska a oblúčikom k pravej žrdi prekonal vybiehajúceho Kepu Arrizabalagu, ktorý dostal v bránke prednosť pred Edouardom Mendym.Po prestávke mali jednoznačne navrch hostia, svojho súpera pustili len k jednej väčšej šanci. Nedarilo sa im však presadiť sa v malom vápne, kde smerovalo mnoho centrov z pravej strany. Aj v závere boli hráči Chelsea údernejší, no Dinamo podržal brankár Dominik Livakovič.Jednoznačnejší priebeh malo stretnutie v Dortmunde. Domáci sa dostali do vedenia po dvoch vydarených kombináciách v priebehu siedmich minút - najprv sa presadil Marco Reus, na ktorého nadviazal Raphael Guerreiro. Na konečných 3:0 upravil v závere Jude Bellingham po tom, ako Borussia prekazila rozohrávku Kodane. Tá mohla znížiť v 89. minúte, gól však neplatil po prešetrení systémom VAR.