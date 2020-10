LIGA MAJSTROV: Bayern zdolal Lokomotiv

2. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov 2020/2021 - sumáre:



A-skupina:



Lokomotiv Moskva - Bayern Mníchov 1:2 (0:1)



Góly: 70. Mirančuk - 13. Goretzka, 79. Kimmich. Rozhodoval: Kovács (Rum.)







B-skupina:



Šachtar Doneck - Inter Miláno 0:0 - hralo sa v Kyjeve



Rozhodoval: Kabakov (Bul.)



/M. Škriniar (Inter) nefiguroval v zápise o stretnutí/

Bratislava 27. októbra (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili v utorňajšom zápase 2. kola skupinovej fázy Ligy majstrov 2020/2021 na ihrisku Lokomotivu Moskva 2:1. Obhajca trofeje dosiahol rekordné trináste víťazstvo v súťaži za sebou a druhé v tomto ročníku. S plným počtom 6 bodov je na čele A-skupiny.Bayern sa ujal v Moskve vedenia v 13. minúte, keď rýchlu akciu po osi Tolisso - Pavard zakončil gólovou hlavičkou Goretzka. Favorizovaní hostia mohli ešte v prvom polčase zvýšiť náskok, v 24. minúte pokus Comana po prihrávke od Pavarda zastavila žrď. V 58. minúte zahodil tutovku Kimmich, ktorý v ideálnej pozícii napálil loptu iba do brániaceho hráča. V 70. minúte podnikli domáci rýchly výpad po pravom krídle, Ze Luis našiel presnou prihrávkou Mirančuka, ktorý zo šiestich metrov nezaváhal. Bayern vydrel tesné víťazstvo, ktoré v 79. minúte strelou spoza šestnástky zariadil Kimmich.Milánsky Inter hral v B-skupine v Kyjeve so Šachtarom Doneck nerozhodne 0:0. Na súpiske talianskeho tímu znova chýbal slovenský reprezentačný stopér Milan Škriniar, ktorý je už takmer tri týždne v karanténe po pozitívnom teste na ochorenie COVID-19."Nerazzurri" boli v úvodnej 45-minútovke aktívnejší. Pokusy Barellu a Lukakua sa pýtali do siete, v oboch prípadoch však zachránila domácich konštrukcia bránky. Pokus Brozoviča po zmene strán vyrazil brankár Trubin pred Martineza, ktorý v páde minul cieľ. Šachtar, ktorý pred týždňom senzačne zvíťazil na trávniku Realu Madrid 3:2, ustál tlak hostí a na konte má po dvoch kolách štyri body. Inter ich nazbieral dva, keď na úvod skupinových bojov remizoval doma s Mönchengladbachom 2:2.