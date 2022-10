LM:PSG a Benfica po týždni opäť o post lídra H-skupiny

Tréner Juventusu Turín Massimiliano Allegri, foto z archívu. Foto: TASR/AP



4. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov - UTOROK 11. októbra (časy sú v SELČ)



E-skupina:



21.00 Dinamo Záhreb - Red Bull Salzburg



21.00 AC Miláno - FC Chelsea



tabuľka E-skupiny:



1. Red Bull Salzburg 3 1 2 0 3:2 5



2. FC Chelsea 3 1 1 1 4:2 4



3. AC Miláno 3 1 1 1 4:5 4



4. Dinamo Záhreb 3 1 0 2 2:4 3







F-skupina:



21.00 Šachtar Doneck - Real Madrid /Varšava/



21.00 Celtic Glasgow - RB Lipsko



tabuľka F-skupiny:



1. Real Madrid 3 3 0 0 7:1 9



2. Šachtar Doneck 3 1 1 1 6:4 4



3. RB Lipsko 3 1 0 2 4:7 3



4. Celtic Glasgow 3 0 1 2 2:7 1







G-skupina:



18.45 FC Kodaň - Manchester City



21.00 Borussia Dortmund - FC Sevilla



tabuľka G-skupiny:



1. Manchester City 3 3 0 0 11:1 9



2. Borussia Dortmund 3 2 0 1 8:3 6



3. FC Sevilla 3 0 1 2 1:8 1



4. FC Kodaň 3 0 1 2 0:8 1







H-skupina:



18.45 Maccabi Haifa - Juventus Turín



21.00 Paríž St. Germain - Benfica Lisabon



tabuľka H-skupiny:



1. Paríž St. Germain 3 2 1 0 6:3 7



2. Benfica Lisabon 3 2 1 0 5:2 7



3. Juventus Turín 3 1 0 2 5:5 3



4. Maccabi Haifa 3 0 0 3 2:8 0





Bratislava 10. novembra (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain nastúpia v utorok o 21.00 h v priamom súboji o priebežnú prvú priečku v základnej H-skupine Ligy majstrov. Rovnaký motív mal minulý týždeň aj ich predošlý duel na ihrisku Benficy Lisabon, ktorý sa skončil remízou 1:1.Parížania zaznamenali nerozhodný výsledok aj v sobotu v domácej lige. Na ihrisku Reims remizovali 0:0, keď hrali v druhom polčase bez vylúčeného Sergia Ramosa. Proti portugalskému tímu budú v domácom prostredí favorit, keďže Benfica ešte ani raz v histórii nevyhrala súboj vo francúzskom hlavnom meste - dvakrát tam remizovala a trikrát prehrala.Po necelom týždni sa v "háčku" stretnú aj Juventus Turín a Maccabi Haifa. Ich predchádzajúci zápas bol o tom, kto získa prvé body v skupine. Na domácom trávniku sa to podarilo Juventusu, ktorý zvíťazil 3:1. Na všetky tri prihral Angel Di Maria, dva z nich strelil Adrien Rabiot.poznamenal tréner Juventusu Massimiliano Allegri.V G-skupine zvíťazil Manchester City pred týždňom nad FC Kodaň 5:0, čím potvrdil stopercentnú bilanciu v skupine. Dva góly strelil nórsky útočník Erling Haaland, ktorý skóroval v každom z troch zápasov LM a s 5 gólmi vedie poradie strelcov. Rovnako sa mu darí aj v anglickej súťaži, v ktorej nastrieľal už 15 gólov.povedal jeho spoluhráč Jack Grealish. V úvodnom zápase s Kodaňou Haalanda nezastavil ani slovenský stopér Denis Vavro, ktorý odohral celý zápas. Vo víkendovom ligovom stretnutí proti Nordsjaellandu (1:1) hral do 56. minúty. Kodaň sa na ihrisku jedného z najväčších favoritov súťaže pokúsi prekvapiť a vylepšiť si pozíciu na priebežnej 4. priečke v skupine. Iba bod za remízu zo vzájomného zápasu majú aj hráči Sevilly, ktorí v predošlom zápase LM prehrali na domácom ihrisku s Borussiou Dortmund 1:4 a okamžite menili trénera - Julena Lopeteguiho nahradil Jorge Sampaoli. V ligovom zápase remizovali s Athleticom Bilbao 1:1, no po 8 zápasoch sú so 6 bodmi stále v pásme zostupu. Nemecký tím cez víkend remizoval s Bayernom Mníchov 2:2, keď manko 0:2 vyrovnal v nadstavenom čase.Prehru o tri góly z predošlého merania síl sa pokúsia odčiniť aj hráči AC Miláno, ktorí v E-skupine nastúpia proti Chelsea. Oba tímy majú po štyri body, skupinu však vedie Salzburg s piatimi. Milánsky tím sa na duel proti Chelsea naladil ligovým víťazstvom nad Juventusom Turín 2:0. Salzburg v úvode LM remizoval s Milánom aj Chelsea 1:1 a do čela skupiny ho vyšvihlo stredajšie víťazstvo nad Dinamom Záhreb 1:0. Na ihrisku chorvátskeho tímu sa pokúsi získať ďalšie tri body, ktoré by mu pomohli k výhodnej pozícii pred druhými zápasmi s Milánom a Chelsea. Proti však budú hráči Dinama, ktorého obranca Dino Perič verí, že to bude iný zápas než v Salzburgu:Futbalisti Šachtaru Doneck nastúpia vo Varšave proti Realu Madrid s cieľom potvrdiť pozíciu na druhom mieste tabuľky. V predošlom meraní síl prehrali 1:2, keď čelili výraznej hernej prevahe súpera. "Real si zaslúžil vyhrať a možno aj streliť viac gólov. Hrali sme však statočne, riskovali a nakoniec sme mohli uhrať aj remízu 2:2," poznamenal tréner Šachtaru Igor Jovičevič. Real je s 9 bodmi po troch zápasoch na 1. mieste skupiny. Naďalej sa mu darí aj v domácej súťaži, v ktorej sa víkendovým víťazstvom 1:0 na ihrisku Getafe sa bodovo udržal vedľa vedľa ligového lídra FC Barcelona. Predošlý duel medzi RB Lipsko a Celticom Glasgow priniesol víťazstvo 3:1, ktoré znamenalo prvé body pre nemecký tím a zároveň zosunulo Celtic na poslednú 4. priečku skupiny. Glasgow v sobotňajšom ligovom zápase zvíťazil na ihrisku St. Johnstone 2:1 a naďalej je na prvom mieste tabuľky. Lipsku sa v nemeckej Bundeslige príliš nedarí, po remíze v Mainzi 1:1 je na 11. mieste.