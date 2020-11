Česi prvýkrát bez pozitívneho testu na LN, v hre je aj návrat Pekharta

Praha 14. novembra (TASR) – Všetci hráči českej futbalovej reprezentácie mali v piatok negatívny test na koronavírus. Šancu na návrat pred nedeľňajším duelom Ligy národov proti Izraelu má aj útočník Tomáš Pekhart, ktorý pre koronavírus v stredu vymeškal prípravný duel v Nemecku (0:1), no odvtedy už absolvoval ďalšie dva testy s negatívnym výsledkom.



Futbalová asociácia Českej republiky (FAČR) rieši jeho situáciu s Európskou futbalovou úniou (UEFA). "Tím trénera Jaroslava Šilhavého sa tak na zápas s Izraelom chystá v kompletnom 23-člennom zložení," povedal hovorca FAČR Michal Jurman. Český výber podstúpil počas novembrového zrazu už tretie testovanie, prvýkrát bez pozitívneho nálezu. Posledné kolo absolvujú pred stredajším stretnutím proti Slovensku, ktoré sa podobne ako duel s Izraelom, odohrá v Plzni.



Česi majú stále teoretickú šancu na postup do A-divízie Ligy národov. Na vedúcich Škótov strácajú štyri body a tak je veľký predpoklad, že tréner Šilhavý pošle do zvyšných dvoch duelov to najlepšie, čo má momentálne k dispozícii. Chýbať bude len brankár Werderu Brémy Jiří Pavlenka. Najlepší hráč duelu s Nemeckom s mužstvom do vlasti nepricestoval, pretože by mu po návrate hrozila karanténa. Medzi tri žrde by sa tak mal vrátiť Tomáš Vaclík zo španielskej Sevilly. V základnej jedenástke by nemali chýbať ani všetky opory na čele s duom z anglického West Hamu United - pravým obrancom Vladimírom Coufalom a defenzívnym stredopoliarom Tomášom Součkom.



Duel s Izraelom je na programe v nedeľu 15. novembra o 20.45. Záverečný zápas tohto ročníka Ligy národov proti Slovensku odohrajú Česi v Plzni v stredu 18. novembra v rovnakom čase.