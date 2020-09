Írsky tréner Kenny po debute a remíze v Sofii: Máme čo zlepšovať

4. skupina, B-divízia:



Sofia



Bulharsko - Írsko 1:1 (0:0)



Góly: 56. Krajev - 90.+3 Duffy, ŽK: Stevens (Írsko), rozhodoval: Schüttengruber (Rak.)



zostava Írska: Randolph - Doherty, Duffy, Egan, Stevens - Hendrick, McCarthy (70. Brady), Hourihane - O’Dowda (74. Robinson), Idah (77. Long), Connolly



Bratislava 4. septembra (TASR) - Írsky súper slovenskej futbalovej reprezentácie v semifinále baráže EURO 2020 vstúpil do Ligy národov remízou v Bulharsku 1:1. Zachránil ju gólom v nadstavenom čase stopér a kapitán Shane Duffy hlavičkou po rohovom kope. Nový tréner futbalistov Írska Stephen Kenny po zápase priznal, že jeho tím má ešte na čom pracovať. Najbližšie Íri v súboji 4. skupiny B-divízie LN hostia Fínov (nedeľa 6. septembra).Íri síce v Sofii mali počas zápasu prevahu, vytvorili si šance, ale nedokázali ich premeniť. V 56. minúte zaváhal ich stred obrany, dobrá prihrávka Todora Nedeleva našla útočníka Božidara Krajeva a ten už vedel ako prekonať írskeho brankára Darrena Randolpha. Zaslúžený bod ale v nadstavenom čase po štandardke zariadil Duffy.zhodnotil duel 48-ročný Dublinčan, ktorý svoj prvý zápas na poste kouča Írov na štadióne bez divákov označil zaKenny po zápase pochválil aj útočné trio, v ktorom popri 25-ročnom Callumovi O’Dowdaovi nastúpil 20-ročný Aaron Connolly a 19-ročný Adam Idah.dodal Kenny.Duffy zastupoval kapitána Seamusa Colemana, ktorý bol len na lavičke náhradníkov. Po zápase si priznal vinu na góle domácich a duel zhodnotil:citoval ho web The Irish Times.Íri nastúpia v semifinále play off preloženého EURO 2020 na bratislavskom Tehelnom poli proti Slovákom vo štvrtok 8. októbra. Postupujúci sa o miestenku na finálový turnaj ME stretne s úspešnejším z dua Bosna a Hercegovina - Severné Írsko (12. novembra).