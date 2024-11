LN: Kane naštartoval Anglicko k priamemu postupu

Bratislava 18. novembra (TASR) - Futbalisti Anglicka potvrdili pozíciu favorita a aj prevahu z prvého polčasu a piatimi gólmi do bránky Írska si vybojovali postup do A-divízie Ligy národov. Vďaka nedeľňajšiemu triumfu 5:0 obsadili prvú priečku znamenajúcu priamy postup o skóre pred Gréckom, ktoré zaostalo aj vo vzájomných zápasoch (2:1, 0:3). Angličanov naštartoval k presvedčivému víťazstvu Harry Kane, pre ktorého bola premenená penalta v 53. minúte už 69. gól v najcennejšom drese.



Favorit mal prevahu už v prvom dejstve, no ani 8 striel, hoci žiadna na bránku, či 74-percentné držanie lopty neviedli ku gólu. Kľúčový moment zápasu priniesla 51. minúta, v ktorej írsky stopér Liam Scales fauloval Judea Bellinghama v snahe o protismernú kľučku a po druhej žltej karte dostal červenú. Nasledoval pokutový kop, z ktorého skóroval Kane - 1:0. Jeho spoluhráči Anthony Gordon a Conor Gallagher krátko na to pridali ďalšie dva góly a presvedčivý triumf dokonali Jarrod Bowen a aj striedajúci obranca Taylor Harwood-Bellis, pre ktorého to bol prvý reprezentačný zápas. "Je to skutočne dôležité víťazstvo pre nás. Mali sme za sebou ťažký prvý polčas, ale do druhého sme išli s oveľa väčšou energiou," poznamenal Kane. Dočasný hlavný tréner anglického tímu Lee Carsley, ktorého nahradí Thomas Tuchel, doviedol Anglicko k návratu do elitnej skupiny Ligy národov. "Chcel som, aby hral náš tím atraktívny futbal so silným dôrazom na ofenzívu. Videl som, že hráči to tak predvádzali v tréningoch a teraz to ukázali aj v zápase," konštatoval Carsley, ktorý sa vráti do pozície hlavného trénera anglického tímu do 21 rokov. Tuchel prevezme tím v januári a jeho prvý cieľ bude postup na MS 2026.



Generálny riaditeľ Anglickej futbalovej asociácie Mark Bullingham poďakoval Carsleyovi: "V šiestich jesenných zápasoch splnil hlavný cieľ, ktorým bol postup do najvyššej kategórie Ligy národov. Hráči si užili prácu s ním a jeho tímom. Mal významný vplyv na ich výkony." Za Anglickom sa v tabuľke umiestnili Gréci, ktorých čaká súboj o postup do A-divízie. Íri obsadili tretie miesto, o ktorom bolo rozhodnuté už pred duelom s Anglickom. Účasť v B-divízii ešte budú musieť potvrdiť, naopak poslední Fíni z nej vypadli, keď obsadili v 2. skupine posledné miesto bez zisku bodu.