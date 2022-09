LN: Kapitán bude Škriniar, Calzonu príjemne prekvapil prístup hráčov

Šamorín 21. septembra (TASR) - Nový tréner slovenskej futbalovej reprezentácie verí, že jeho zverenci budú v nasledujúcich zápasoch hrdo reprezentovať svoju krajinu. Francesco Calzona hráčom vštepoval, že to je ich privilégium. Kapitánom tímu bude Milan Škriniar, ktorý dúfa, že spolu so svojimi spoluhráčmi si prenesú do zápasov čo najviac nových taktických poznatkov.



Skúsený obranca uviedol, že pod novým trénerom sa hráči zatiaľ cítia veľmi dobre: "Pocity sú veľmi dobré, chalani sú nadmieru spokojní. Riešime veľa taktiky a detailov. Nejde to všetko hneď, informácií je veľmi veľa, ale tréner nám hovorí, že Slovensko si zaslúži byť niekde inde, čo sa týka postavenia."



Problémom nie je ani komunikácia. A to ani napriek tomu, že Calzona hovorí plynule len materinským jazykom. "Funguje to veľmi dobre. Na ihrisku tréner niečo hovorí, Paľo Farkaš prekladá, ale prekladáme aj my, čo vieme po taliansky. Komunikácia je zatiaľ na jednotku," povedal Škriniar, ktorý povedie Slovensko do zápasov v úlohe kapitána. "Som spokojný, teší ma to, je to česť že môžem viesť tento tím. Budem robiť všetko pre to, aby tá páska bola zaslúžená."



Slovenskí futbalisti vstúpia do ďalšej fázy Ligy národov najskôr duelom proti Azerbajdžanu vo štvrtok 22. septembra o 20.45 v Trnave a potom o tri dni neskôr proti Bielorusku o 18.00 v srbskom meste Bačka Topola. Tréner Calzona verí, že jeho zverenci pochopia čo najskôr jeho myšlienky a predstavy: "Ako prvé som sa ich pýtal, že či si uvedomujú, že reprezentujú svoj národ. Národ, kde sa narodili ich rodičia a starí rodičia. Pre nich to musí byť privilégium hrať za národný tím. Videl som chalanov, ktorí majú chuť zmeniť históriu tohto tímu. Dávajú pozor, keď im niečo hovorím na ihrisku i mimo neho."



Taliansky kormidelník okrem Škriniara vymenoval aj ostatných lídrov: "Tento tím má veľa vodcov. Som spokojný s tím, akí sú profesionálni. Najviac som hovoril s Pekaríkom a Kuckom a uistili ma, že ma budú počúvať."



Zostavu na Azerbajdžan ešte tréner nepozná, pretože ako spomenul, prístup všetkých hráčov ho prekvapil: "Času na prípravu bolo málo. Mali sme rozdelené tréningy na obrannú a útočnú fázu. Nemôžeme sa baviť o veciach iba s útočníkmi, góly dávajú všetci. Celý tím musí budovať akcie a áno, potom to je na útočníkoch. Čo sa týka zostavy, máme ešte dva tréningy, ale mám na výber a to ma veľmi pozitívne prekvapuje. Rozhodnem sa ešte o tom, kto bude hrať."



Calzona tiež uviedol, že dúfa, že uvidí dobrý futbal. Súpera z Azerbajdžanu si už pozrel a ako konštatoval, na jeho hre je vidieť rukopis trénera Gianniho De Biasiho: "Nemám rád špekulácie, že špekulujeme celý zápas a potom vyhráme gólom v 90. minúte. Mám rád odvahu a verím, že tím bude dobre organizovaný. Je vidieť, že ich vedie taliansky tréner, pretože sú veľmi taktickí. Určite by sme sa nemali ponáhľať, musíme mať trpezlivosť a myslím si, že s našimi kvalitami nájdeme tú správnu cestu, ako vyhrať tento zápas."



Taktickú prípravu hráči nasávajú postupne, informácií dostávajú veľa. "Je to o niečom inom, ako predtým. Tréner sa nás do detailov snaží pripraviť. Ale ako som povedal, nejaký čas to chce. Ale ja verím, že aspoň nejakú podstatnú časť z toho prenesieme na ihrisku. Pracovali sme na defenzívne, pressingových situáciách. Je to celé o behaní o ochote a o tom, aby sme všetci robili výstavbu. Bolo by fajn, ak by sa hneď ukázala nejaká zmena. Celkovo je to všetko nové, niektorí ani v klube nezažili takéto veci do detailu. Ja si niektoré veci tiež musím oprášiť. Ale stotožňujem sa s tým a verím, že nás to bude posúvať," dodal Škriniar.



Slováci sú pred záverečným dvojzápasom v tabuľke 3. skupiny C-divízie na druhom mieste o štyri body za vedúcim Kazachstanom. Šanca na postup stále bliká a Calzona uviedol, že sa oň treba pokúsiť. Na štvrtkový zápas je zatiaľ predaných 2500 vstupeniek. "Aj to je naša úloha. Aby ľudia začali opäť chodiť na futbal, aby cítili hrdosť," tvrdí tréner.