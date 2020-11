LIGA NÁRODOV: Pongračič sa počas sústredenia nakazil koronavírusom

Wolfsburg 18. novembra (TASR) - Chorvátsky futbalista Marin Pongračič mal počas reprezentačného sústredenia pozitívny test na koronavírus. Dvadsaťtriročný obranca sa po oznámení výsledku testu vrátil do Wolfsburgu, kde na klubovej úrovni pôsobí v miestnom VfL a nastúpil do domácej karantény.



Pongračič tak bude chýbať "vlkom" v sobotňajšom zápase nemeckej Bundesligy na pôde FC Schalke 04. Stopér, ktorý dokáže nastupovať aj na pravom kraji obrany či na poste defenzívneho stredopoliara, prišiel do Wolfsburgu v minulej zime zo Salzburgu, predtým hrával aj za TSV 1860 Mníchov. V tejto sezóne už mal pozitívny test na koronavírus aj ďalší chorvátsky reprezentant a hráč Wolfsburgu Josip Brekalo, po karanténe sa už vrátil do zostavy národného tímu i do bundesligového diania.