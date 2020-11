LN: Šilhavý sa teší na tímy z A-divízie: Budeme sa od nich učiť

Plzeň 19. novembra (TASR) - Česká futbalová reprezentácia ukončila koronavírusový rok 2020 tak ako ho začala, dvojgólovým víťazstvom nad rivalom zo Slovenska. Slováci po stredajšej prehre 0:2 v Plzni z 2. skupiny B-divízie Ligy národov vypadli, Česi postúpili medzi elitu.



Zverenci trénera Jaroslava Šilhavého v septembri vyhrali na bratislavskom Tehelnom poli 3:1 po dominantnom výkone. V stredu im na diaľku k postupu pomohli aj Izraelci, ktorí doma zdolali Škótov. "Dokázali sme až nemožné. Zo všetkého sme sa dokázali vyhrabať. Mrzí ma, že tu neboli fanúšikovia, ktorí by oslavovali s nami tak ako po postupe na EURO, keď sme tu zdolali Kosovo," povedal po zápase v Doosan Aréne Šilhavý.



"Po peripetiách, ktoré sme na jeseň prežívali v podstate na každom zraze, si všetci zaslúžia veľké ďakujem. Hráči, realizačný tím, organizační pracovníci a všetci, ktorí sa na tom podieľali. Problémy, ktoré vznikli kvôli pandémii, boli až neskutočné," obzrel sa za skrátenou reprezentačnou sezónou Šilhavý a dodal: "Keď sme pred dvoma rokmi nastupovali, mali sme zachrániť Ligu národov, to sa podarilo. Potom sme splnili ďalší cieľ a postúpili na EURO. A teraz sme zvládli aj posun do prvej divízie. To hovorí samo za seba. Verím, že spôsob hry, ktorým sa prezentujeme, zapadá do moderného futbalu. Aj zápas so Slovenskom sa musel divákom páčiť. Snáď to posunieme ešte ďalej."



Podľa 59-ročného kouča majú Česi pred sebou obrovskú motiváciu v podobe veľkých súperov v "áčku". "Takéto zápasy nás ženú vpred. Nemôžeme si však myslieť, že zrazu môžeme konkurovať tímom ako Francúzsko či Španielsko. Ale môžeme sa od nich učiť. Aj zápas s Nemeckom ukázal, že pokiaľ nebudeme v top forme, nemôžeme sa im vyrovnať. A je to aj signál smerom k ME, že náš štýl musí byť založený predovšetkým na tímovosti a pracovitosti," citoval Šilhavého portál iDnes.cz.