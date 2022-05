LN: Škriniar adeptom na kapitána: Dôležité sú výkony a nie páska

Šamorín 30. mája (TASR) - Slovenský obranca Milan Škriniar by po odchode Mareka Hamšíka z reprezentáce mal prebrať kapitánsku pásku. Kapitána si mali hráči voliť ešte v pondelok, Škriniar však uviedol, že dôležitejšie ako páska budú výkony v nasledujúcich zápasoch Ligy národov.



Slovákov čaká v 3. skupine C-divízie LN ťažký program. Najskôr si zmerajú sily s Bieloruskom v Srbsku, potom s Kazachstanom v Trnave, s Azerbajdžanom v Baku a opäť Kazachstanom v Nur-Sultane. V priebehu 10 dní odohrajú štyri zápasy. "Pozerali sme si aké lety nás čakajú. Ale musíme to zvládnuť, lebo si myslím, že do céčka nepatríme. Nebude to jednoduché, lebo mužstvá sa na nás namotivujú," povedal Škriniar.



Z hľadiska kvality bude najnáročnejší prvý zápas proti Bielorusku. "Budú čakať na šance. Ale máme väčšiu kvalitu ako oni a verím, že to bude vyzerať tak ako v zápase proti Fínom," odkázal obranca na marcový prípravný zápas v Murcii, ktorí Slováci vyhrali 2:0.



Práve Škriniar je najhorúcejší adept na funkciu kapitána, ktorú zrejme preberie po odchode Hamšíka: "Ani o to nejde, ale tréner ohlásil, že si dnes budeme voliť kapitána. Ale nejde o pásku ale o výkony. Všetci musíme bojovať. Ale Hamšík sa nedá nahradiť a treba čas na to, aby si stred poľa sadol."



Škriniar má za sebou náročnú sezónu v Serii A, ale na jej konci sa z titulu tešil jeho mestský rival AC. "S odstupom dní to už prebolelo. Titul sme nezískali, ale máme dve trofeje a sezóna tak bola úspešná. Nezvládli sme zápasy ktoré sme mali a preto sme nezískali titul."



Spokojnosť vyjadril s minutážou, v sezóne patril medzi piliere Interu: "Som spokojný s tým, čo som odohral. Minutáž bola veľká, ale v minulej sezóne som odohral viac. Ale som so svojimi výkonmi spokojný. Cítim sa celkovo dobre. Mám za sebou asi 50 zápasov, takže tieto štyri ešte dám. Hlavné je, aby som bol zdravý. Ale do reprezentácie sa teším, sily sa nájdu."