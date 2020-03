LIGA NÁRODOV: Slováci na úvod aj záver B-skupiny proti Čechom

Program Slovenska v B-skupine Ligy národov 2020:

1. kolo: 4. septembra 2020 o 20.45: Slovensko - Česko



2. kolo: 7. septembra 2020 o 20.45: Izrael - Slovensko



3. kolo: 8. októbra 2020 o 20.45: Škótsko - Slovensko



4. kolo: 11. októbra 2020 o 20.45: Slovensko - Izrael



5. kolo: 14. novembra 2020 o 18.00: Slovensko - Škótsko



6. kolo: 17. novembra 2020 o 20.45: Česko - Slovensko



Finálová fáza: 2. až 6. júna 2021

Bratislava 4. marca (TASR) - Slovenskí futbalisti vstúpia do Ligy národov 2020 zápasom s Českom. V úvodnom vystúpení v B-skupine 4. septembra 2020 (20.45 h) budú mať výhodu domáceho prostredia. O tri dni neskôr sa predstavia na pôde Izraela. Program skupinovej fázy zakončia 17. novembra v Česku. V "béčku" sa ešte stretnú so Škótskom.Slováci dvoch svojich súperov dobre poznajú. S Čechmi sa konfrontovali aj vlani v premiérovej edícii LN, oba zápasy prehrali (doma 1:2, vonku 0:1). Škótsko bolo protivníkom Slovenska v kvalifikácii MS 2018, doma Slováci v Trnave zvíťazili 3:0, v odvete v Glasgowe však prehrali 0:1. S Izraelom sa síce Slováci stretli, no doteraz naposledy v septembri 1995 v kvalifikácii ME 1996.Celkový počet duelov v skupinovej fáze (3. septembra až 17. novembra) sa zvýšil na 162 a na jeseň tohto roka odpadla možnosť odohrať prípravné zápasy. Z LN bude šanca postúpiť cez baráž na majstrovstvá sveta 2022 do Kataru. Informoval o tom Slovenský futbalový zväz (SFZ) na svojom webe.