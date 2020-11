LN: Slováci odleteli do ČR bez Dudu, Škriniar: Hráme o záchanu

Program 2. skupiny B-divízie Ligy národov:



streda 18. novembra (20.45 SEČ):



Plzeň



Česko - Slovensko /rozhodujú: Cakir - Duran, Ongun (všetci Tur.)/



Netanya



Izrael - Škótsko /rozhoduje: Raczkowski (Poľ.)/

tabuľka:



1. Škótsko 5 3 1 1 5:3 10



2. Česko 5 3 0 2 7:5 9



3. Izrael 5 1 2 2 6:7 5



4. SLOVENSKO 5 1 1 3 5:8 4

Bratislava 17. novembra (TASR) - O zotrvaní alebo zostupe slovenských futbalistov v B-divízii Ligy národov 2020/2021 sa v stredu 18. novembra rozhodne na diaľku. Slováci sa v súboji dvoch účastníkov budúcoročného EURO predstavia v Česku a na záchranu nutne potrebujú vyhrať. Súčasne im však musí "pomôcť" aj Škótsko v dueli v Izraeli, kde nesmie prehrať. Česi aj Škóti majú o motiváciu tiež postarané, keďže stále bojujú o prvé miesto v 2. skupine zaručujúce postup do elitnej A-divízie.Lídrom tabuľky je stále Škótsko, ktoré v nedeľu prehralo v Trnave 0:1. Ale už len o jeden bod pred Čechmi, ktorí zdolali v rovnaký deň Izrael v Plzni 1:0. Tréner SR Štefan Tarkovič po nástupe na post po Čechovi Pavlovi Hapalovi zaznamenal dve víťazstvá. V severoírskom Belfaste po triumfe 2:1 po predĺžení si Slováci vybojovali druhý postup na finálový turnaj ME za sebou. So Škótmi zasa oživili nádej na záchranu.povedal pre web SFZ 47-ročný Tarkovič. V Plzni mu nebude k dispozícii suspendovaný stredopoliar Ondrej Duda, ktorý sa už vrátil do svojho klubu 1. FC Kolín. Výprava SR v utorok dopoludnia odletela do dejiska okrem Dudu v kompletnom zložení. Večer má v plzenskej Doosan Aréne na programe oficiálny predzápasový tréning.Slovenská obrana si proti Škótom udržala čisté konto, hoci súperovi dopriala zopár šancí. Jej líder Milan Škriniar z Interu Miláno je pred duelom s postfederálnym rivalom optimista:Duel bude mať špeciálnu príchuť pre stredopoliar Patrika Hrošovského z belgického KRC Genk. Ten sa totiž vracia domov.uviedol.Slováci sa s Českom v ére samostatnosti stretli 13-krát, len trikrát zvíťazili a vybojovali aj dve remízy (celkové skóre 12:27). V septembri prehrali v Bratislave 1:3, keď Česko úplne dominovalo. Teraz je však situácia odlišná, slovenskí legionári majú viac odohrané aj v kluboch.Výber domáceho trénera Jaroslava Šilhavého v príprave prehral v Lipsku s Nemeckom 0:1, potom zdolal Izrael a živí šancu na postup. V druhom polčase v Plzni ho ale súper dostal viackrát do úzkych. Hrať nemôžu zranený obranca David Hovorka a útočník Tomáš Pekhart, ktorého vyradil falošný koronavírusový test. Ten mal počas zrazu sedem negatívnych testov, medzi nimi však jeden falošne pozitívny a tak sa legionár z Legie Varšava s trénermi dohodol, že sa vráti do klubu. Česi budú v stredu tiež potrebovať pomoc Izraela a sami musia zdolať Slovensko, ak chcú postúpiť do A-divízie. "" konštatoval Šilhavý.Duel v Plzni zverila UEFA tureckým rozhodcom. Ako hlavný arbiter ho povedie známy Cüneyt Cakir, ktorý má za sebou už 124 zápasov pod kuratelou UEFA. Asistovať mu budú krajania Bahattin Duran a Tarik Ongun. Zápas v priamom televíznom prenose odvysiela RTVS. Hrať sa bude bez divákov.