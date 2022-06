LIGA NÁRODOV: Slováci prehrali v Kazachstane

Liga národov - 3. kolo:



3. skupina C-divízie:



Kazachstan - Slovensko 2:1 (2:0)



Góly: 18. Vorogovskij, 39. Astanov - 51. Bero, ŽK: Orazov - Gyömbér, Duda, Almási, Kucka, ČK: 87. Duda (SR). Rozhodovali: Van Driessche - Devillers, Monteny (všetci Belg.), 27.145 divákov.



Kazachstan: Šackij - Gabyšev (73. Kajrov), Malyj, Maročkin, Alip, Dosmagambetov - Astanov (83. Logvinenko), Darabajev (88. Jerlanov), Tagybergen, Vorogovskij (73. Orazov) - Ajmbetov (88. Samorodov)



Slovensko: Rodák - Pekarík, Gyömbér, Valjent, Chvátal (46. De Marco) - Kucka, Hrošovský, Bero (82. Almási), Haraslín (88. Suslov) - Rusnák (72. Strelec), Duda





Na snímke hráči Kazachstanu oslavujú víťazstvo 2:1 vo štvrtom zápase v 3. skupine C-divízie Ligy národov vo futbale Kazachstan – Slovensko v meste Nur-Sultan v pondelok 13. júna 2022. Foto: TASR - Jakub Kotian

hlasy po zápase /zdroj: Sport TV/:





tabuľka:



1. Kazachstan 4 3 1 0 6:2 10



2. SLOVENSKO 4 2 0 2 3:3 6



3. Bielorusko 3 0 2 1 1:2 2



4. Azerbajdžan 3 0 1 2 0:3 1





Nur-Sultan 13. júna (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti prehrali vo štvrtom zápase 3. skupiny C-divízie Ligy národov na pôde Kazachstanu 1:2. Duel dohrávali v desiatich, keď v 87. minúte dostal priamu červenú kartu Ondrej Duda. Slováci získali v reprezentačnom bloku 6 bodov v štyroch dueloch, v tabuľke im patrí druhé miesto a na lídra skupiny Kazachstan strácajú už štyri body.Jediný gól SR strelil v 51. minúte za stavu 0:2 Matúš Bero, pre ktorého to bol premiérový zásah v reprezentačnom A-tíme. Slováci nastúpili druhýkrát pod taktovkou dočasnej trénerskej dvojice Samuel Slovák, Marek Mintál. Tá si po víťazstve 1:0 v Azerbajdžane pripísala prvú prehru. Slovenskí reprezentanti prehrali aj druhý vzájomný zápas s Kazachstanom, pred týždňom mu v Trnave podľahli 0:1.Slováci v úvode častejšie držali loptu na kopačkách a rovnako ako v prvom vzájomnom meraní síl v Trnave si často vytvorili "hádzanársky" zámok. Z tlaku však vyťažili iba jednu výraznejšiu šancu, keď Valjent po rohovom kope netrafil priestor brány. Domáci otvorili skóre z neškodne vyzerajúcej situácie. Gabyšev poslal loptu do šestnástky veľmi vysokým oblúkom, zdalo sa, že smeruje na Ajmbetova. Pekarík si začal viac všímať práve stredného útočníka Kazachov a nechal voľného svojho hráča, čo Vorogovskij využil a rozvlnil sieť. Inkasovaný gól Slovákov evidentne zaskočil. Domáci podporovaní nadšeným publikom zvýšili aktivitu a v 31. min mohli zvýšiť náskok. Autor gólu Vorogovskij sa v šestnástke dostal k zblokovanej vlastnej prihrávke, predral sa pred Rodáka a brankár Fulhamu musel vytiahnuť bravúrny zákrok nohou, aby zabránil gólu. K zaslúženému dvojgólovému vedeniu sa Kazachstan dostal v 39. min. Astanova si tentokrát slovenská obrana všímala dobre, no aj tak si dokázal v šestnástke nájsť center Tagybergena a poslať ho hlavou medzi tri žrde.Po zmene strán pokračovali domáci v nadšenom výkone a niekoľkokrát sa dostali pred bránu súpera. Na druhej strane však Slováci prvú návštevu pred Šackým premenili na kontaktný gól. Bero dostal spätnú prihrávku od Rusnáka na hranici šestnástky a umiestnil ju presne k žrdi. Slováci získali sebavedomie a šancí z ich strán pribúdalo, kvalitu však ukázal aj brankár Šackij. V 66. min zneškodnil výborne umiestnenú strelu z diaľky Pekaríka a o tri minúty na to aj volej Kucku. Hráč Watfordu napokon sieť v 79. min po rohovom kope rozvlnil, no pomohol si pri uvoľnení rukami a rovnako ako v Trnave tak gól pre jeho faul neplatil. Záver Slováci nezvládli aj psychicky a Duda uvidel v priebehu dvoch minút dve karty. Najprv žltú za nešportové správanie a v 87. min aj priamu červenú za "šlapák". Domáci si potom v početnej prevahe záver ustrážili."Začali sme dobre, no dostali sme hlúpy gól. Po zmene strán sme hrali aktívne, tlačili sme. Škoda, že sme nedali aspoň druhý gól. Sme v ťažkej situácii, dnes sme nemali prehrať.""Nehrali sme najlepšie, no nemôžeme urobiť také chyby ako pri inkasovaných góloch. Som rád za prvý gól v reprezentácii, ale keď prehráte, je jedno, kto dal gól. Nechcete prehrať v Kazachstane, preto tam boli v závere tie emócie. Veľmi nás to mrzí, ale už sa nedá nič robiť. Stále rozprávame o tom ako musíme premieňať šance a nikdy sa nám to nepodarí.""Škoda hlúpych dvoch gólov. Museli sme doháňať manko a to je vždy ťažké. Moja červená karta je zaslúžená. Súper si šikovne nadbehol, nechcel som, ale trafil som ho. Postup už nemáme vo svojich rukách, ale budeme bojovať až do konca.""Veľmi nás to hnevá. Zlyhali sme v efektivite. Mali sme šance, no nedokázali sme ich dostatočne využiť. Súper dal góly z prvých dvoch šancí a bol efektívnejší. Držali sme si loptu, vytvárali sme šance, no nedokázali sme ich premeniť. Urobili sme aj hlúpe chyby a doplatili sme na ne."