LN: Slováci stratili šancu na postup, 3. skupinu vyhral Kazachstan

3. skupina C-divízie LN - Astana:



Kazachstan - Bielorusko 2:1 (1:1)



Góly: 29. Gabyšev, 79. Zajnutdinov - 45+3. Savickij. Rozhodoval: Fesnic (Rum.), ŽK: Zajnutdinov, Tagybergen, Darabajev, Astanov - Pečenin, Bachar, ČK: 90.+4 Tagybergen po druhej ŽK.



Kazachstan: Šackij - Gabyšev (68. Kairov), Malij, Maročkin, Alip, Vorogovskij - Orazov (75. Astanov), Tagybergen, Darabajev, Zajnutdinov (87. Kuat) - Ajmbetov (87. Žumachanov)



Bielorusko: Chatkevič - Poljakov, Švecov, Judenkov, Pečenin - Šaučenka (84. Malkevič), Klimovič (61. Lisakovič), Jablonskij, Ebong - Bogomolskij (61. Bachar), Savickij (76. Gromyko)







tabuľka:



1. Kazachstan 5 4 1 0 8:3 13*



2. SLOVENSKO 4 2 0 2 3:3 6



3. Azerbajdžan 4 1 1 2 2:3 4



4. Bielorusko 5 0 2 3 2:6 2



* - postup





Bratislava 22. septembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti stratili šancu na postup do B-divízie Ligy národov. Vo štvrtok popoludní o tom rozhodlo víťazstvo Kazachstanu v Astane nad Bieloruskom 2:1. Domáci majú na konte už 13 bodov a v predstihu vyhrali 3. skupinu C-divízie. Druhé Slovensko, ktoré malo pred záverečnými dvoma zápasmi na konte o sedem bodov menej, nastúpilo vo štvrtok o 20.45 h v Trnave proti Azerbajdžanu.Úvod zápasu bol vyrovnaný a na začiatku boli nebezpečnejší hostia a po 20. minútach viedli 4:1 na strely. Do streleckej listiny sa však ako prví zapísali domáci hráči. V 24. minúte to ešte po rýchlom brejku nevyšlo Janovi Vorogovskému, no o päť minút neskôr rozvlnil sieť Michail Gabyšev strelou z prvej. Hostia sa potom dlho nevedeli dostať pred súperovu bránku, no v závere polčasu sa im predsa len podarilo vyrovnať vďaka hlavičke Pavla Savického. Kazachovia zapli v druhom dejstve na vyššie obrátky a dlho sa hralo len na jednu bránku. Bielorusi odolávali až do 79. minúty, keď sa po chybe obrany presadil kapitán domácich Bachtijor Zajnutdinov a rozhodol o postupe. V závere ešte predviedol výborný zákrok brankár Igor Šackij a nedovolil tak vyrovnať Ivanovi Bacharovi.