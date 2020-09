LN: Souček a Schick sú v karanténe a nebudú hrať proti Slovensku

Praha 3. septembra (TASR) - Česká futbalová reprezentácia sa v zápase Ligy národov so Slovenskom (v piatok 4. septembra o 20.45 v Bratislave) musí zaobísť bez stredopoliara Tomáša Součeka i útočníka Patrika Schicka. Obe opory tímu sú v karanténe pre blízky kontakt s masérom, ktorý mal pozitívny test na koronavírus. Podľa portálu idnes.cz zostali doma aj krídelník Lukáš Masopust a brankár Ondřej Kolář.



"Na základe rozhodnutia príslušnej hygienickej stanice boli Souček so Schickom preventívne umiestnení do karantény. Mali síce negatívne testy, ale prišli do kontaktu s nakazenou osobou. Na Slovensko preto s nami neodcestujú," citoval idnes.cz tlačového hovorcu Futbalovej asociácie Českej republiky (FAČR) Michala Jurmana. Do Bratislavy nepríde ani brankár pražskej Slavie Kolář, ktorý je v hierarchii až trojka v národnom tíme a do hry by pravdepodobne aj tak nezasiahol. "Vyhoveli sme žiadosti klubu. Na Slovensko necestuje ani Lukáš Masopust, dôvod zatiaľ nie je spresnený," dodal Jurman.



Všetci hráči, tréneri i členovia realizačného tímu ČR absolvovali v stredu po pozitívnom náleze jedného z masérov ďalšie vyšetrenie, ktoré už žiadny ďalší prípad nákazy neodhalilo. Pre ďalšie testy však Česi museli odložiť odlet na Slovensko zo stredy na štvrtok.



Pre koronavírus v českej reprezentácii viaceré kluby uvažujú nad stiahnutím svojich nominovaných hráčov. Týka sa to najmä Slavie Praha, ktorá mala v pôvodnom výbere trénera Jaroslava Šilhavého až osem futbalistov. "Zošívaných" čaká už o tri týždne prvý zápas play off Ligy majstrov, súperom bude Midtjylland alebo Young Boys Bern, v súvislosti s účasťou v LM zaviedol tím prísne pravidlá, aby sa hráči nenakazili. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík na sociálnej sieti potvrdil, že v prípade ďalšieho čo i len jedného pozitívneho testu opustia národný tím všetci hráči úradujúceho českého šampióna.



České médiá však upozorňujú, že kluby by nemuseli so žiadosťou o stiahnutie svojich hráčov uspieť. Septembrový termín je pevne ukotvený v kalendári FIFA a kluby musia uvoľniť futbalistov pre reprezentačné potreby. Výnimku majú iba pri zranení hráča, alebo keby národný tím hral v krajine, kde by hrozila karanténa v súvislosti s koronavírusovými opatreniami, čo však nie je prípad Slovenska.