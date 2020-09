LIGA NÁRODOV: Španieli rozosmutnili Nemcov v nadstavení

Stuttgart 4. septembra (TASR) - Nemeckým futbalistom sa na súťažnom fóre nepodarilo vrátiť Španielom prehru 0:1 zo semifinále MS v Juhoafrickej republike, vo štvrtkovom šlágri Ligy národov po góle v nadstavenom čase s nimi iba remizovali 1:1. V dueli viedli od 51. minúty po zásahu Tima Wernera, o plný bodový zisk ich pripravil obranca Valencie Jose Gaya.



Pre obe reprezentácie bol úvodný súboj v Lige národov prvým súťažným zápasom po takmer desiatich mesiacoch. Nemci mali v Stuttgarte na trávniku viacero hráčov Bayernu Mníchov, ktorí nedávno triumfovali v Lige majstrov, presadila sa však napokon čerstvá posila londýnskej Chelsea. "Výsledok zápasu je mrzutý. Veľmi dobre sme sa pohybovali a mali mnoho šancí v prvom polčase. Po našom góle sme dobre bránili a celkovo odohrali dobrý duel. V úplnom závere sme mali na ihrisku veľa obrancov, no aj tak sme nedokázali vyriešiť situáciu pred vyrovnávajúcim gólom. Dnes sme však urobili krok správnym smerom," vyhlásil po zápase podľa uefa.com strelec jediného gólu Nemcov.



Tragédiu z výsledku nerobil ani tréner Nemecka. "Samozrejme sme teraz trochu smutní. Videli sme však dnes veľa pozitívnych vecí," povedal Joachim Löw, ktorý vyzdvihol hru súpera: "Vždy som mal rád španielsku hru. Predvádzajú veľmi technický futbal a vždy majú určitý plán. Rád ich sledujem a hrám proti nim."



Na lavičku Španielska sa vrátil tréner Luis Enrique, ktorý dal príležitosť viacerým nováčikom. "Hráči s prvými krokmi v reprezentácii predviedli dobrú prácu. Ferran Torres hral mimoriadne a aj Ansu Fati dal o sebe vedieť. Je skvelé vidieť ľudí s veľkou túžbou, určite dostanú viac priestoru. Nemci sa po góle rozhodli stiahnuť do obrany. Naša odpoveď bola správna, očakával som to. Mohli sme vyrovnať aj o desať minút skôr. Mrzelo by ma, ak by sme prehrali. Hlavne kvôli tým dobre pracujúcim nováčikom," zhodnotil duel pre Marcu bývalý tréner Barcelony.



Španielske médiá tiež zaujímalo, prečo dal španielsky tréner v bránke pred Kepom Arrizabalagom z Chelsea prednosť Davidovi de Geovi, hoci jeho výkony v Manchestri United v nedávnej dobe podliehali kritike. "Obaja sú použiteľní a po dnešnom predstavení by sme mali hovoriť iba o tom, aký úžasný brankár David je," vyzdvihol svojho zverenca Enrique.