LN: Taliansko neprehralo 22 zápasov a môže sa tešiť na budúci rok

Rím 19. novembra (TASR) - Talianska futbalová reprezentácia neprehrala už dva roky a 22 zápasov. V stredajšom záverečnom vystúpení v 1. skupine A-divízie Ligy národov zvíťazila na pôde Bosny a Hercegoviny 2:0 a postúpila na finálový turnaj, ktorý bude spoluorganizovať. V roku 2021 môže ukončiť čakanie na veľkú trofej, ktoré trvá od triumfu na MS 2006.



Taliansko má najlepšiu formu práve od roku 2006, keď neprehralo 25 duelov pod trénerským vedením Marcella Lippiho. Súčasný tréner Roberto Mancini nebol pri troch novembrových víťazstvách svojich zverencov (4:0 nad Estónskom, 2:0 nad Poľskom, 2:0 v Bosne a Hercegovine) priamo na lavičke, po pozitívnom teste na nový koronavírus je bez príznakov v karanténe. Zastúpil ho asistent Alberico Evani.



"Záverečný turnaj Ligy národov bude skvelým podujatím. Budeme ho hostiť po majstrovstvách Európy a budeme mať šancu urobiť dobrý dojem, o čo sa pokúsime," vyhlásil podľa agentúry DPA Mancini, ktorého zverenci zabojujú o trofej v LN proti Belgicku, Francúzsku a Španielsku. V A-skupine EURO 2020 sa stretnú s Tureckom, Švajčiarskom a Walesom: "Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na našich predchádzajúcich výsledkoch, či už na ihrisku, alebo aj mimo neho. Máme mnoho vynikajúcich mladíkov, potrebujú príležitosti hrať. Náš mládežnícky systém pracuje veľmi dobre."



Októbrové vyvrcholenie LN by sa malo odohrať v Turíne a Miláne. "Nevieme sa dočkať, kým si porovnáme naše schopnosti so Španielskom, Francúzskom a Belgickom. Chceme zistiť, na akej sme úrovni, myslíme si, že sa blížime k najlepším tímom v Európe," povedal Evani, no ešte väčšiu výzvu pre Taliansko predstavuje európsky šampionát, na ktorom sa vo všetkých troch zápasoch v skupinovej fáze predstaví v Ríme. Metropola krajiny privíta aj jeden štvrťfinálový súboj. "Pracujeme na tom, aby sme vrátili Taliansko späť na najvyššie pozície, pretože tam si zaslúži byť," dodal útočník Lorenzo Insigne.



"Azúroví" vyhrali všetkých desať stretnutí v kvalifikácii ME, vďaka čomu by mali v novembrovom vydaní rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) poskočiť z dvanástej na desiatu priečku a pri žrebe kvalifikácie MS 2022 figurovať medzi najvyššie nasadenými mužstvami. Na predchádzajúce MS sa štvornásobní majstri sveta neprebojovali, čo sa im stalo prvýkrát od roku 1958. Talianske periodiká to vtedy prirovnávali ku "koncu sveta", momentálne však majú viac dôvodov na optimizmus.