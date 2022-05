LIGA NÁRODOV: Valjent o súperoch: Budú behaví a bojovní

Šamorín 29. mája (TASR) - Slovenský futbalový obranca Martin Valjent prišiel do reprezentácie s dobrým pocitom. Za sebou má náročnú sezónu, so svojim tímom RCD Mallorca sa udržal v najvyššej španielskej súťaži až v záverečnom kole vďaka triumfu 2:0 na ihrisku Osasuny Pamplona. Po krátkom oddychu chce pomôcť reprezentácii aj v nasledujúcich zápasoch Ligy národov.



Slováci si v 3. skupine C-divízie LN zmerajú sily s Bieloruskom v Srbsku (3. júna o 20.45 v Novom Sade), Kazachstanom (6. júna o 20.45 v Trnave), Azerbajdžanom (10. júna o 18.00 v Baku) a opäť Kazachstanom (13. júna o 16.00 v Nur-Sultane). "Budú behaví a bojovní. Nebude to jednoduché. Ale sme tu od toho, aby sme podali kvalitné výkony a priniesli dobré výsledky. Som šťastný, že som tu a že sa môžeme pripravovať na štyri náročné zápasy. Budeme mať náročné cestovanie, ale je len na nás, ako sa s tým vyrovnáme," povedal Valjent pred pondelňajším tréningom v Šamoríne.



Slovenský obranca by mal patriť medzi hráčov, ktorých by tréner Tarkovič mohol nasadiť do každého zápasu. "Je nás tu dosť, takže je to na trénerovi ako to každému z nás časovo zmanažuje," povedal Valjent.



Na klubovej úrovni má za sebou náročný rok, v Mallorce však po sezóne a záchrane v La Lige žiarili spokojnosťou. "Sme radi, že sme to dokázali. Bolo to veľmi náročné. Španielska liga je veľmi ťažká. Sezóna bola veľmi náročná, bolo veľa zápasov. Ale splnili sme cieľ tak prevláda spokojnosť."



Valjent vyslovil spokojnosť s tým, že hrával pravidelne a vydarená sezóna ho môže posunúť niekam ďalej. O prestupe však nechcel hovoriť nahlas. "Hrávam pravidelne, netlačím sa nikam. Budem ďalej pracovať a keď príde šanca, posuniem sa. Ja na to nejako netlačím."