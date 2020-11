LN: Nóri sú po pozitívnom teste Elabdellaouiho v karanténe

Oslo 14. novembra (TASR) - Nórskej futbalovej reprezentácii reálne hrozí, že kontumačne prehrá zostávajúce dva zápasy v 1. skupine B-divízie Ligy národov. Miestne zdravotné úrady totiž pre pandémiu koronavírusu nechcú pustiť národný tím na stretnutia na ihriskách súperov - v nedeľu sa má predstaviť v Rumunsku a v stredu v Rakúsku. Nórsky futbalový zväz (NFF) vyjadril pobúrenie z počínania tamojších zdravotných orgánov.



Podľa nórskych médií mal ešte vo štvrtok pravý krajný obranca Omar Elabdellaoui pozitívny test na koronavírus. Aj keď ostatní hráči a členovia realizačného tímu boli o deň neskôr negatívne testovaní, podľa úradov sa dostali do úzkeho kontaktu s infikovaným. Musia preto zostať v krajine a absolvovať povinnú desaťdňovú karanténu.



Nóri majú po štyroch vystúpeniach na konte deväť bodov, rovnako ako líder z Rakúska, a bojujú o víťazstvo v skupine. Ak by však nemohli do Bukurešti a Viedne odcestovať, inkasujú dve kontumačné prehry 0:3. Tak ďaleko to však nechce prezident NFF Terje Svendsen nechať zájsť.



"Ak by sme nemohli odletieť, porušili by sme medzinárodné futbalové pravidlá a stratili tým šancu kvalifikovať sa na MS. Samozrejme, prišli by sme o možnosť vyhrať skupinu a tým pádom o šancu hrať v budúcnosti s atraktívnejšími súpermi. Stali by sme sa jedinou krajinou UEFA, ktorá by nemohla štartovať v súťažných zápasoch," citovala Svendsena agentúra APA.



Nórsky zväz sa pokúšal v sobotu vybaviť od úradov výnimku, podľa tamojších médií sú však jeho šance na úspech nízke. Už v stredu zrušili domáci prípravný zápas Nórov s Izraelom pre zdravotné riziko. V tíme hostí mal totiž Munas Dabbur pozitívny test na koronavírus a miestne úrady odporučili NFF duel odvolať.