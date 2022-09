LN:Calzona zatiaľ vydoloval s tímom bod: Musíme zvýšiť minutáž kvality

Bačka Topola 25. septembra (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona získal vo svojich úvodných dvoch vystúpeniach jeden bod. Po prehre s Azerbajdžanom 1:2 zaznamenal v nedeľu v Lige národov remízu 1:1 s Bieloruskom v srbskom meste Bačka Topola.



Bielorusi nastúpili s výrazne defenzívnou taktikou, no taliansky kouč cíti, že jeho mužstvo malo aj tak ukázať viac. "Išli sme akoby proti stene a nedokázali sme ju zboriť. Gól padol v období, keď sme hrali dobrý futbal. To však bohužiaľ trvalo iba 30 minút. Minutáž, v ktorej predvádzame kvalitu, musíme jednoznačne zvýšiť," skonštatoval tréner Calzona.



Už pred stretnutím bolo isté, že Slováci nemôžu z C-divízie postúpiť a ani zostúpiť. Realizačné mužstvo sa tak sústredilo predovšetkým na vštiepenie nového herného systému tímu, hoci by si prialo dosiahnuť lepšie výsledky. "Videl som snahu, videl som u chalanov presvedčenie, že idú správnym smerom. Určite nájdeme tú správnu cestu. Ochota a sústredenie hráčov mi dodávajú spokojnosť. Budeme pokračovať na našej ceste a v našej práci. Nesmieme teraz dávať dôraz na dosiahnuté výsledky, ale hodnoťme výkon. Ten tu bol, ale dokázali sme ho predvádzať iba obmedzenú dobu. Potrebujeme už iba viac pokoja," žiadal o trpezlivosť Calzona.



Do konca kalendárneho roka by Slováci mali odohrať ešte dve stretnutia a kouč vie, na čom treba popracovať. "Musíme rásť hlavne z taktického hľadiska. Chcem optimalizovať pohyb našich hráčov na ihrisku. V novembri budeme mať dva prípravné zápasy. Prídu aj noví hráči. V ďalšej kvalifikácii budeme zrejme v žrebe nasadený až v piatom koši. To sme vedeli. Musíme sa stať hlavne kvalitným tímom, inak nebudeme schopní zdolávať ani slabších protivníkov."