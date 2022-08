Lo Celso odchádza z Tottenhamu na ročné hosťovanie do Villarrealu

Londýn 15. augusta (TASR) - Argentínsky futbalový stredopoliar Giovani Lo Celso odchádza z Tottenhamu Hotspur na ročné hosťovanie do FC Villarreal. Do Tottenhamu prišiel v roku 2019 z Realu Betis a za "kohútov" odohral 84 zápasov.



Po príchode trénera Antonia Conteho však stratil stabilné miesto v základnej jedenástke. Druhú polovicu uplynulej sezóny už strávil na hosťovaní vo Villarreale, ktorému pomohol k postupu do semifinále Ligy majstrov. Informovala o tom agentúra AFP.