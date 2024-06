Lobotka ešte nie je hlavou na ME: Začnem to vnímať na ceste tam

Bad Erlach 3. júna (TASR) - Slovenský futbalista Stanislav Lobotka je ešte myšlienkami viac v uplynulej sezóne, než na júnových ME. S národným tímom sa pripravuje na záverečnom kempe v rakúskom Bad Erlachu. Ešte pred turnajom absolvuje reprezentácia dva prípravné zápasy proti San Marínu (5.6.) a Walesu (9.6.).



Lobotka bol naposledy v akcii pred ôsmimi dňami, keď jeho Neapol remizoval s Lecce 0:0 v záverečnom kole Serie A. Aj na klubovej úrovni ho viedol od februára reprezentačný tréner Francesco Calzona. SSC však nezvládlo obhájiť vlaňajší titul a obsadilo až desiate miesto. "Ja osobne ešte necítim, že sa blíži EURO, viac v hlave mám uplynulú sezónu. Vnímať to asi začnem na ceste tam. Som na tom lepšie, ako bezprostredne po sezóne. Výsledky boli aké boli, uplynulý ročník bol náročný viac na hlavu ako na fyzično," zhodnotil Lobotka na pondelkovom mediálnom termíne.



Dvadsaťdeväťročný stredopoliar ocenil napriek rozpačitým výsledkom Calzonovu prácu v Neapole. Klub hral podľa neho pod koučom najkrajší futbal v tejto sezóne. Vyše trojmesačné pôsobenie pod rovnakým kormidelníkom v klube i reprezentácii si pochvaľoval. "Preňho i pre mňa sú to dva rozličné svety. Samozrejme, už tam sa mi plnili lepšie niektoré veci vďaka reprezentácii a tu sa mi tiež plnia lepšie niektoré veci vďaka Neapolu," povedal Lobotka. V Bad Erlachu je 32 hráčov, z ktorých šesť na ME nepôjde - záverečná nominácia je v piatok. "Ja osobne nevnímam v tomto smere nejaký tlak, ale určite chce ísť na EURO každý jeden. Rozhodnutie je vždy na trénerovi. Každý hráč je tu, lebo si to niečím zaslúžil. Každý jeden má nejakú kvalitu a vyniká v niečom inom," zhodnotil Lobotka.



San Marínu patrí v rebríčku UEFA 55. miesto, čiže posledná pozícia. Krajina má povesť futbalového trpaslíka a v ostrom zápase nebodovala od novembra 2020. "Môžeme si tam vyskúšať veci z tréningu a iný štýl, ktorý by sme možno chceli hrať. Môže to byť najslabšia krajina v rebríčku, ale nebude to ľahký zápas," dodal Lobotka k súperovi, s ktorým Slováci hrali naposledy v júni 2009. V zápase úspešnej kvalifikácie na MS 2010 vtedy vyhrali 7:0.



Prípravný zápas so San Marínom je na programe v stredu o 18.00 h vo Viedenskom Novom Meste. S Walesom si Slováci zmerajú sily v nedeľu na Štadióne Antona Malatinského v Trnave (20.45 h). Samotné ME štartujú 14. júna, Slováci začnú o tri dni neskôr zápasom základnej E-skupiny proti Belgicku.



/vyslaný redaktor TASR Anton Krajčoviech/