Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 17. január 2026Meniny má Nataša
< sekcia Šport

Lobotka gólom rozhodol o víťazstve Neapola nad Sassuolom 1:0

.
Hráč Nepaolu Scott McTominay(uprostred) oslavuje so spoluhráčmi, slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka (vpravo) po tom, ako strelil druhý gól v zápase talianskej ligy Serie A Inter Miláno - SSC Neapol v Miláne 11. januára 2026. Foto: TASR/AP

Lobotka sa presadil už v siedmej minúte.

Autor TASR
Neapol 17. januára (TASR) -Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka v 21. kole Serie A gólom rozhodol o víťazstve SSC Neapol nad Sassuolom 1:0. Úradujúci taliansky majster sa bodovo dotiahol na druhé AC Miláno, ktoré má zápas k dobru. Na vedúci Inter Miláno stráca šesť bodov.

Lobotka sa presadil už v siedmej minúte. Pokus Eljifa Elmasa brankár Arijanet Muric iba vyrazil a nabiehajúci slovenský stredopoliar strelou z prvej zabezpečil domácim vedenie. Pre Lobotku to bol celkovo tretí presný zásah v drese Neapola. Inter Miláno zvíťazil v úvodnom sobotňajšom dueli na pôde Udinese 1:0 vďaka gólu Lautara Martineza z 20. minúty.



Serie A - 21. kolo:

SSC Neapol - Sassuolo Calcio 1:0 (1:0)

Gól: 7. LOBOTKA

/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/



Udinese Calcio - Inter Miláno 0:1 (0:1)

Gól: 20. Martinez









.

Neprehliadnite

Vlhová dostala zelenú na plnú záťaž a chce ísť na ZOH

HRABKO: Pochybujem, že sa KDH podarí spojiť konzervatívne sily

VHÚ: V databáze padlých vojakov z 1. sv. vojny pribudlo 10 046 mien

Kallasová: Vzhľadom na vývoj vo svete je možno dobrý čas začať piť