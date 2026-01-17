< sekcia Šport
Lobotka gólom rozhodol o víťazstve Neapola nad Sassuolom 1:0
Lobotka sa presadil už v siedmej minúte.
Autor TASR
Neapol 17. januára (TASR) -Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka v 21. kole Serie A gólom rozhodol o víťazstve SSC Neapol nad Sassuolom 1:0. Úradujúci taliansky majster sa bodovo dotiahol na druhé AC Miláno, ktoré má zápas k dobru. Na vedúci Inter Miláno stráca šesť bodov.
Lobotka sa presadil už v siedmej minúte. Pokus Eljifa Elmasa brankár Arijanet Muric iba vyrazil a nabiehajúci slovenský stredopoliar strelou z prvej zabezpečil domácim vedenie. Pre Lobotku to bol celkovo tretí presný zásah v drese Neapola. Inter Miláno zvíťazil v úvodnom sobotňajšom dueli na pôde Udinese 1:0 vďaka gólu Lautara Martineza z 20. minúty.
Serie A - 21. kolo:
SSC Neapol - Sassuolo Calcio 1:0 (1:0)
Gól: 7. LOBOTKA
/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/
Udinese Calcio - Inter Miláno 0:1 (0:1)
Gól: 20. Martinez
