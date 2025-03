Lobotka je staronový Futbalista roka, za vrchol vlaňajška označil ME

Bratislava 18. marca (TASR) - Staronový futbalista roka Stanislav Lobotka označil za vrchol vlaňajška majstrovstvá Európy v Nemecku. Stredopoliar SSC Neapol obhájil v pondelok v bratislavskej hradnej jazdiarni ocenenie pred Dávidom Hanckom a Lukášom Haraslínom. Hlasovanie zástupcov médií a členov Slovenskej Futbalovej Akadémie (SFA) vyhral po druhý raz v kariére.



Slováci postúpili na ME do osemfinále, kde prehrali s Anglickom po dráme 1:2 po predĺžení, no dosiahli dvanáste miesto - najlepšiu pozíciu na veľkom turnaji v ére samostatnosti. Lobotka bol hráč zápasu pri úvodnej senzačnej výhre proti Belgicku (1:0) a postupovej remíze s Rumunskom (1:1). "To EURO bolo asi pre každého jedného z nás najvyšším vrcholom. Škoda len toho konca s Anglickom, ale myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť. Ukázali sme, že vieme hrať futbal," uviedol Lobotka po skončení slávnostného galavečera. Jeho tímu ušiel historický postup medzi najlepšiu osmičku v poslednej minúte nadstavenia, keď favoritovi zariadil predĺženie Jude Bellingham. "Už ma to popravde neškrie. Spomenul som si na to, keď som videl teraz tie zábery. Ja som typ človeka, ktorý minulosť už nerieši a snaží sa jednoducho žiť v prítomnosti," vysvetlil Lobotka.



Minulý rok sa mu v Neapole nepodarilo obhájiť titul, no na turnaji v Nemecku odvádzal penzum práce v napádaní, pokrývaní protihráčov i držaní lopty. Výbornú formu tak ukázal po sezóne, v ktorej bol pevnou súčasťou základu SSC v Serii A i v Lige majstrov a s reprezentáciou úspešne bojoval o postup na ME ako jedna z opôr. "Svoju formu pripisujem strave a tomu, že som veľa vecí zmenil a snažím sa na sebe makať – či už na ihrisku alebo mimo neho. Každý jeden deň si dávam cieľ posunúť sa aspoň o jedno percento dopredu," vysvetlil 30-ročný Lobotka, ktorý má na konte 65 zápasov v najcennejšom drese, titul v Serii A, Taliansky pohár, slovenský titul aj Slovenský pohár.



Budúci rok môže získať aj hetrik v ankete o najlepšieho futbalistu na Slovensku, čo sa v minulosti podarilo len Dušanovi Tittelovi, Marekovi Hamšíkovi a Milanovi Škriniarovi. "To je ešte ďaleko. Momentálne viem program na najbližší týždeň, ale určite je ten zlatý hetrik motiváciou. Na druhej strane sa skôr sústredím na to, aby sme boli úspešní ako tím," dodal Lobotka.