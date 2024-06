Lobotka je tentokrát ako jeden z lídrov: Nikdy si nepripúšťam tlak

Mainz 15. júna (TASR) - Slovenský futbalista Stanislav Lobotka si pred úvodným zápasom na ME nepripúšťa tlak. Jeho tím čaká v pondelok úvodný zápas turnaja proti Belgicku, favoritovi E-skupiny. Pre hráča Neapola je to druhý kontinentálny šampionát, tentokrát však už bude v pozícii jedného z lídrov reprezentácie.



Dvadsaťdeväťročný defenzívny stredopoliar je momentálne držiteľ ocenenia pre najlepšieho futbalistu roka a v sezóne 2022/23 bol oporou svojho klubu, ktorý získal prvý taliansky titul po vyše 30 rokoch. "Ja si nikdy nepripúšťam tlak, som samozrejme v inej pozícii ako na predošlých ME. Je to tým, že v klube hrám stabilne, vyhýbajú sa mi zranenia a niečo som aj zhodil, takže sa mi ľahšie behá. Nejakú tú nervozitu cítim, ale trému si nepripúšťam," uviedol Lobotka na sobotnej tlačovej konferencii v Mainzi.



Európsky šampionát sa začal v piatok o 21.00 zápasom domáceho Nemecka proti Škótsku. Domáci zvíťazili jednoznačne 5:1 a od 44. minúty hrali v početnej prevahe po vylúčení Ryana Porteousa. "Ja osobne určite cítim, že začiatok je veľmi blízko. Keď som to pozeral v televízii, najradšej by som išiel hrať už hneď," vyhlásil slovenský stredopoliar. Na predošlých ME nastúpil len proti Španielsku (0:5), keď vystriedal v polčase Jakuba Hromadu. V kvalifikácii nezasiahol len do jedného zápasu - na lavičke bol v záverečnom stretnutí na pôde Bosny a Hercegoviny (2:1). Slováci mali už pred ním istý postup. Zároveň bol jeden dvoch hráčov v celej J-skupine, ktorí vsietili gól Portugalsku. Uvedomuje si, že v pondelok čaká jeho tím podobne kvalitný súper v podobe Belgicka.







"Proti takýmto kvalitným súperom sa hrá veľmi ťažko. Keď mám stále niekoho na sebe, nie je tam priestor, ktorý by som potreboval. Keď už sa to deje, snažím sa s tým vyrovnať a spraviť priestor pre niekoho iného," povedal Lobotka. Dodal, že nie je žiadna konkrétna oblasť, na ktorú sa pred zápasom s Belgickom tím zameriava: "Nie je nič, čo je najdôležitejšie. Zameriavame sa na ofenzívu i defenzívu, to, ako máme stáť a pressovať, aby sme mali čo najlepší výsledok."



Výkop prvého zápasu Slovenska je na programe v pondelok o 18.00 h vo Frankfurte. V piatok čaká tím trénera Francesca Calzonu stretnutie s Ukrajinou, ktoré sa začne o 15.00 v Düsseldorfe. Pôsobenie v základnej skupine uzavrú "sokoli" v stredu 26. júna vo Frankfurte proti Rumunsku (18.00 h).