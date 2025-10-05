Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lobotka nedohral zápas pre zranenie, Neapol zdolal Janov 2:1

Slovenský futbalista Stanislav Lobotka (vľavo) z Neapola a útočník Jeff Ekhator z Janova počas zápasu 6. kola talianskej Serie A SSC Neapol - FC Janov v Neapole v nedeľu 5. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Podľa talianskych médií má Lobotka natiahnutý sval, respektíve problémy s priťahovačom.

Autor TASR
Rím 5. októbra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka nedohral nedeľňajší zápas 6. kola talianskej Serie A, v ktorom jeho SSC Neapol zdolal FC Janov 2:1. Tridsaťročný stredopoliar pravdepodobne utrpel svalové zranenie a musel striedať už v 44. minúte.

Podľa talianskych médií má Lobotka natiahnutý sval, respektíve problémy s priťahovačom. Zatiaľ nie je známe, aké vážne je jeho zranenie, slovenského stredopoliara čakajú v najbližších hodinách vyšetrenia. Lobotka figuruje v nominácii slovenskej reprezentácie na nadchádzajúce zápasy kvalifikácie MS 2026 proti Severnému Írsku (10. októbra v Belfaste) a Luxembursku (13. októbra v Bratislave).

Janovčanov poslal do vedenia v 34. minúte Jeff Ekhator. O vyrovnanie sa postaral v 57. minúte Frank Anguissa a o triumfe úradujúceho majstra rozhodol Rasmus Höjlund. Neapol figuruje na čele tabuľky o skóre pred AS Rím.

„Vlci“ potvrdili dobrú formu a pripísali si už piate víťazstvo v novej sezóne. Na ihrisku Fiorentiny otočili v prvom polčase nepriaznivý stav a vďaka výhre 2:1 sú na druhej priečke. Tretie AC Miláno má o tri body menej, no v nedeľu večer ho čakal šláger na pôde AC Milána.

Hráči Cagliari Calcio remizovali na ihrisku Udinese Calcio 1:1 a figurujú na 10. mieste tabuľky. Domáci majú rovnako osem bodov a sú o skóre o priečku nižšie. V drese hostí hral do 82. minúty slovenský reprezentant Adam Obert, ktorý dostal aj žltú kartu.



Serie A - 6. kolo:

SSC Neapol - FC Janov 2:1 (0:1)

Góly: 57. Anguissa, 75. Höjlund - 34. Ekhator

/Lobotka hral za domácich do 44. min/



Udinese Calcio - Cagliari Calcio 1:1 (0:1)

Góly: 58. Kabasele - 25. Borreli

/Obert za hostí do 82. min + ŽK/



AC Fiorentina - AS Rím 1:2 (1:2)

Góly: 14. Kean - 22. Soule, 30. Cristante



FC Bologna - SC Pisa 4:0 (3:0)

Góly: 24. Cambiaghi, 38. Moro, 40. Orsolini, 53. Odgaard, ČK: 36. Toure (Pisa)
