Lobotka odohral 200. zápas za SSC Neapol, podieľal sa na víťaznom góle
Lobotka debutoval vo farbách Neapola 21. januára 2020 v zápase Talianskeho pohára proti Laziu Rím.
Autor TASR
Neapol 31. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Stanislav Lobotka odohral v sobotu svoj jubilejný 200. zápas v drese SSC Neapol. Úradujúci taliansky majster v ňom získal druhé ligové víťazstvo za sebou proti Cagliari Calcio (1:0). Plný bodový zisk „Partenopei“ zariadil v piatej minúte nadstavenia druhého polčasu kamerunský stredopoliar Frank Anguissa.
Lobotka mal podiel na víťaznom presnom zásahu. Domáci obliehali šestnástku Sardínčanov, slovenský stredopoliar prestrčil loptu na kraj na Alessandra Buogiorna, ktorý spätnou prihrávkou našiel Anguissu. Ten z hranice bieleho bodu umiestnil loptu do siete. „Som veľmi šťastný za seba aj za tím. Útočili sme do poslednej minúty a podarilo sa nám vybojovať zaslúžené víťazstvo. Zvládli sme zápas, Cagliari bránilo veľmi dobre a snažilo sa o kontry. Držali sme kontrolu nad hrou a dosiahli dôležité tri body,“ uviedol pre klubový web autor jediného gólu.
Neapol mal viac z hry, v stretnutí vyslal 20 streleckých pokusov, z toho šesť mierilo do priestoru bránky. Ofenzívny tlak napokon slávil úspech v záverečných sekundách. „Zdalo sa, že je to zakliaty zápas. Keď Anguissa strelil gól, zakričal som: ´Konečne!´ Chlapci boli trpezliví a vytrvalo útočili. Preukázali sme odhodlanie a tvrdosť, čo ma úplne uspokojuje,“ povedal tréner Neapola Antonio Conte.
