Lobotka po remíze Neapola s Interom Miláno: Podali sme skvelý výkon

Neapol 2. marca (TASR) - Boj o titul talianskeho futbalového majstra je aj po šlágri 27. kola Serie A otvorený. SSC Neapol vďaka akcii slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku a gólu Dána Philippa Billinga uhral doma s Interom Miláno remízu 1:1. Lídrovi tabuľky tak neumožnil ísť do trháku a na úradujúceho šampióna stále stráca iba bod.



Lobotka, ktorého oficiálne vyhlásili za najlepšieho hráča zápasu, bol po záverečnom hvizde veľmi spokojný. "Podali sme skvelý výkon. Dokázali sme zareagovať na inkasovaný gól, remíza je zaslúžená. Z toho, čo sme predviedli na ihrisku, mám tie najlepšie pocity. Veľká vďaka patrí našim fanúšikom, ktorí vytvorili fantastickú atmosféru. Tréner Antonio Conte nám po prvom polčase v šatni prizvukoval, že musíme až do konca zápasu tlačiť a útočiť. V závere sme sa dočkali odmeny v podobe gólu Billinga. Chceli sme ešte streliť víťazný gól, no vo tutbale nie vždy všetko vyjde. Do ďalších zápasov však pôjdeme so zvýšenou sebadôverou," uviedol slovenský stredopoliar pre klubový web Neapola.



"Partenopei" nevyhrali už piaty duel za sebou, tréner Conte však mužstvo pochválil. "Ukázali sme vôľu i odhodlanie. Dobýjali sme bránku Interu a v záveečných minútach prišlo spravodlivé vyrovnanie. Druhý polčas bol v našej réžii. Musíme v tomto trende pokračovať aj v zostávajúcih zápasoch sezóny. Budeme bojovať až do konca, všetko je otvorené. Dobre vieme, aký silný je Inter. Atalanta Bergamo tiež myslí na scudetto, na čelo tabuľky stráca iba tri body a z hry o titul ešte nemožno odpísať ani Juventus Turín," zdôraznil Conte.



Inter premenil hneď prvú šancu v zápase, keď Federico Dimarco ľavačkou z priameho kopu nechytateľnou strelou prekonal Alexa Mereta. V druhom polčase mal Neapol územnú prevahu, ktorú dokázal zúročiť. . V 87. minúte Lobotka zaviezol loptu do šestnástky a prihral voľnému Billingovi, ktorý na druhý pokus vyrovnal na 1:1. V prvom vzájomnom zápase sa na San Sire zrodil rovnaký výsledok.



Kouč Interu Simone Inzaghi priznal, že Neapol si za druhý polčas bod zaslúžil. "Ak chcete zvíťaziť na pôde Neapola, musíte odohrať perfektný zápas a to sa nám nepodarilo. Domáci hráči pôsobili sviežejšie a mali fyzicky navrch. Naši chalani, ktorí prišli na ihrisko v druhom polčase, robili čo mohli. Nedeokázali sme však otupiť stupňujúci sa tlak Neapola. Vyrovnávajúci gól bol logickým vyústením diania."