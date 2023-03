Lobotka predĺžil kontrakt s SSC Neapol do roku 2027

Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka predĺžil kontrakt s SSC Neapol do 30. júna 2027. Súčasťou zmluvy je aj ročná opcia. Informovalo o tom vedenie talianskeho klubu na svojom twitteri. Defenzívny stredopoliar prišiel do Neapola v januári 2020 zo Celty Vigo za 20 miliónov eur v tejto sezóne patrí k veľkým oporám suverénneho lídra Serie A.



V drese Neapola odohral v tomto ročníku 35 zápasov vo všetkých súťažiach - 27 v Serii A, 7 v Lige majstrov a 1 v Talianskom pohári. Výrazne sa zaslúžil o to, že tím trénera Luciana Spallettiho je blízko k zisku tretieho ligového titulu v histórii a postupu do štvrťfinále najprestížnejšej európskej klubovej súťaže. V stredu večer čakala Neapol domáca osemfinálová odveta LM proti Eintrachtu Frankfurt, na nemeckej pôde zvíťazil aj vďaka asistencii Lobotku 2:0.