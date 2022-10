Lobotka sa údajne dohodol s SSC Neapol na predĺžení zmluvy

Neapol 19. októbra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka sa údajne dohodol s SSC Neapol na predĺžení spolupráce. Podľa Sky Sport Italia by mal 27-ročný stredopoliar čoskoro podpísať s talianskym klubom nový kontrakt s platnosťou do júna 2027, ktorý bude zahrňovať aj opciu na ďalšiu sezónu.



Podľa špecializovaného portálu transfermarkt.com má súčasná zmluva Lobotku s lídrom Serie A vypršať 30. júna 2025. Nový kontrakt by mal uzavrieť na konci októbra, resp. najneskôr začiatkom novembra. Garantovať by mu mal čistý plat tri milióny eur za sezónu, v prípade využitia opcie mzda klesne v ďalšom roku na 2,5 milióna eur. Pri podpise získa Lobotka aj bonus vo výške dva milióny eur.



Vedenie SSC tým zareagovalo na množiaci sa záujem klubov anglickej Premier League, Lobotka podľa britských médií upútal predstaviteľov FC Chelsea, Manchestru City i FC Liverpool. Slovenský stredopoliar sa zaradil medzi opory Neapola, v tejto sezóne si SSC už po štyroch zápasoch v skupine zabezpečil postup do osemfinále Ligy majstrov a bez prehry kráča aj domácou súťažou, keď po desiatich kolách figuruje na čele Serie A. Lobotka nasledoval kroky brankára Alexa Mereta, ktorý iba pred dvomi týždňami podpísal s Neapolom novú zmluvu do roku 2024. Sky Sport Italia informuje, že klub by rád predĺžil spoluprácu aj s Giovannim Di Lorenzom, Mariom Ruiom a Matteom Politanom.



Lobotka prišiel pod Vezuv v januári 2020 zo Celty Vigo, predtým hral za AS Trenčín či dánsky FC Nordsjaelland. Na konte má 41 reprezentačných štartov (tri góly).