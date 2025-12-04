< sekcia Šport
Lobotka sa zranil na rozcvičke, podľa Neapolu začal s rehabilitáciou
Lobotka sa zranil aj na začiatku októbra v stretnutí proti FC Janov. Následne vynechal štyri súťažné zápasy a nebol k dispozícii ani slovenskej reprezentácii v októbrovom asociačnom termíne.
Autor TASR
Neapol 4. decembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka z SSC Neapol utrpel svalové zranenie počas rozcvičky pred stredajším zápasom Talianskeho pohára proti Cagliari Calcio. Tridsaťjedenročný stredopoliar si natiahol zadný lýtkový sval na ľavej nohe a podľa oficiálneho webu úradujúceho talianskeho šampióna už začal s rehabilitáciou.
Lobotka sa zranil aj na začiatku októbra v stretnutí proti FC Janov. Následne vynechal štyri súťažné zápasy a nebol k dispozícii ani slovenskej reprezentácii v októbrovom asociačnom termíne počas kvalifikácie MS 2026 v Severnom Írsku (0:2) a doma s Luxemburskom (2:0). „Partenopei“ neinformovali o dĺžke jeho absencie.
