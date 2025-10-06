< sekcia Šport
Lobotka si poranil slabiny. Potrebuje vyšetrenie, povedal Conte
Tridsaťročný stredopoliar musel striedať už v 44. minúte.
Autor TASR
Rím 6. októbra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka utrpel zranenie v oblasti slabín a jeho stav posúdia v SSC Neapol po vyšetrení. Pre portál calcionapoli24.it to povedal tréner Neapola Antonio Conte.
Slovenský reprezentant, ktorý figuruje v nominácii Francesca Calzonu na nadchádzajúce zápasy kvalifikácie MS 2026 proti Severnému Írsku (10. októbra v Belfaste) a Luxembursku (13. októbra v Bratislave), nedohral nedeľňajší zápas 6. kola talianskej Serie A, v ktorom jeho Neapol zdolal FC Janov 2:1. Tridsaťročný stredopoliar musel striedať už v 44. minúte. „Pošmykol sa a pocítil ostrú bolesť v oblasti slabín. Potrebuje vyšetrenie a potom posúdime jeho stav,“ uviedol Conte.
