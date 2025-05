Lobotkov Neapol odštartoval majstrovské oslavy, Conte: Úžasný úspech

Neapol 24. mája (TASR) - Futbalisti SSC Neapol doviedli svoju misiu do úspešného konca, pred domácimi fanúšikmi zvládli najdôležitejší ligový zápas sezóny a po triumfe nad Cagliari mohli štvrtýkrát v klubovej histórii (1987, 1990, 2023, 2025) získať „sccudetto“, trofej pre víťaza talianskej Serie A. Výraznou mierou sa na tomto úspechu podieľal reprezentant Slovenska Stanislav Lobotka, hoci v závere sezóny laboroval so zranením členku.



Situácia pred záverečným kolom bola celkom prehľadná, Neapol mal pred Interom Miláno náskok jedného bodu a domáca výhra by tak znamenala odštartovanie majstrovských osláv. V súbežne hrajúcom stretnutí milánsky tím uspel nad Comom 2:0, rovnako tak zvíťazil aj Neapol. Domáci si prichystali pôdu na nezabudnuteľný večer na konci prvého a začiatku druhého polčasu, keď sa najskôr presadil v 42. minúte Scott McTominay a potom o deväť minút neskôr Romelu Lukaku. „Je to neuveriteľné, čo zažívame. Je to odmena a emócie sú veľmi silné. Za seba môžem povedať, že som šťastný z osobného ocenenia, ale najviac ma teší majstrovský titul. Musíme si to v nasledujúcom ročníku zopakovať, pretože stále by sme chceli zažívať túto radosť. Ideme oslavovať, pretože si to zaslúžime,“ uviedol pre oficiálnu klubovú webstránku autor prvého neapolského gólu. Škótskeho stredopoliara vyhlásili po triumfe za najužitočnejšieho hráča sezóny, na svojom konte mal 12 presných zásahov a šesť asistencií.



Do histórie najvyššej súťaže sa navyše zapísal tréner Antonio Conte, k prvenstvu v Serii A doviedol už tretí tím. S Juventusom triumfoval v rokoch 2012, 2013, 2014, s Interom Milánom zvíťazil v roku 2021 a teraz rozšíril zbierku svojich úspechov o titul s Neapolom. „Títo chlapci boli fantastickí. Nebolo to jednoduché, pretože boli od nás pred týmto stretnutím veľké očakávania. Už pri príchode na štadión sa sem bolo ťažké dostať, toľko ľudí tu bolo. Keby sme ich sklamali, tak viem, že by sa to s nami ťahalo dlhú dobu. Je to úžasný úspech, ktorý si moji hráči zaslúžila, keďže zo seba vydali všetko. Bol to určite najťažší a najnečakanejší titul mojej kariéry. Prísť do Neapola a opäť niečo budovať je skutočne nečakané a krásne. Vyhrať je veľmi ťažké, komu sa to podarilo dvakrát, tak ten má dôležité hodnoty, inak by sa niečo takéto neudialo,“ povedal po stretnutí tréner Neapola, ktorý si prevzal ocenenie pre najlepšieho kouča sezóny. Pri 55-ročnom Talianovi sa už dlhšiu dobu spomína odchod na inú klubovú adresu, aj napriek platnému kontraktu do konca sezóny 2026/2027.



Dôležitou súčasťou majstrovského kolektívu bol 30-ročný Lobotka, pre ktorého to bol druhý neapolský titul a v ich počte sa vyrovnal argentínskej legende Diegovi Maradonovi (1987, 1990). Lobotka sa zároveň stal prvým slovenským futbalistom s dvoma majstrovskými titulmi v niektorej z top súťaží Európy. V tomto ročníku zasiahol Slovák do 32 ligových stretnutí, v závere laboroval so zranením členku a do niektorých duelov nastúpil so sebazaprením. Aj v jeho prípade sa spomína potenciálny odchod z klubu. Zmluvu má platnú ešte na dva roky, medializované sú však informácie o záujme viacerých klubov, vrátane tých zo Saudskej Arábie. Potenciálny záujemca musí podľa renomovaného novinára Fabrizia Romana zaplatiť výkupnú klauzulu v hodnote minimálne 25 miliónov eur. Lobotka prišiel do SSC v januári 2020 z Celty Vigo.



V Come tak zavládol smútok, pretože ani triumf nestačil Interu na svojho ligového konkurenta. „My sme si svoju časť odviedli. Vedeli sme, že sa musíme spoliehať na ostatných. Viac sa už nedalo urobiť, teraz to musíme hodiť za hlavu a pripraviť sa na finále Ligy majstrov. Titul sme si nezaslúžili, pretože po 38. kole sme neboli na prvom mieste. Je tu však pocit, že sme v lige mohli dosiahnuť viac,“ vravel po stretnutí kapitán milánskeho tímu Stefan de Vrij.