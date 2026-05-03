Lobotkov Neapol remizoval v Come a priblížil Inter k titulu
Autor TASR
Rím 3. mája (TASR) - Futbalisti Interu Miláno môžu oslavovať zisk talianskeho titulu už v nedeľňajšom domácom zápase s Parmou. Obhajcovia trofeje z SSC Neapol totiž v sobotňajšom stretnutí na pôde Coma uhrali iba bezgólovú remízu a na lídra tabuľky strácajú deväť bodov, pričom do konca sezóny Serie A odohrajú už len tri duely.
Como, ktoré bojuje o Ligu majstrov, malo počas duelu väčšie šance, no tri body mohli brať v závere hostia, keď strela Mattea Politana skončila na ľavej žrdi. „Bol to veľmi dobrý výkon proti skvelému tímu. Obom išlo o veľa a nakoniec z toho bola remíza, čo si myslím, že je fér,“ uviedol tréner hostí Antonio Conte, ktorý už príliš nepomýšľal na obhajobu titulu. „Tento bod považujem za krok vpred na našej ceste. Bol to otvorený zápas, oba tímy chceli vyhrať. Gratulujem chlapcom, musíme pokračovať v tomto odhodlaní a postúpiť do Ligy majstrov z čo najvyššieho miesta,“ dodal. Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka odohral za domácich celý duel.
Neapol má na druhom mieste náskok tri body pred tretím AC Miláno a šesť pred Juventusom, jeho súperov však ešte čakali nedeľňajšie zápasy 35. kola. Como je piate a na Juventus stráca dva body.
S bodom za remízu boli spokojní aj hráči Neapola. „Dohrať zápas bez inkasovaného gólu je veľmi pozitívna vec. Samozrejme, radi by sme vyhrali, snažili sme sa zo všetkých síl skórovať, ale musíme si uvedomiť aj kvalitu Coma. Musíme byť spokojní s výkonom a bodom, pretože je dôležité pokračovať v našej ceste a dosiahnuť cieľ, ktorým je miestenka v Lige majstrov,“ povedal pre klubový web obranca Sam Beukema.
