Lobotkov Neapol si po triumfe v Turíne udržal post lídra

Rím 2. decembra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol si udržali post lídra Serie A. V 14. kole najvyššej talianskej súťaže zvíťazili na pôde FC Turín 1:0, o zisku troch bodov rozhodol v 31. minúte škótsky stredopoliar Scott McTominay. Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka odohral v drese hostí celý zápas.



Tréner Neapolčanov Antonio Conte bol po stopercentnom zásahu na Olympijskom štadióne v Turíne spokojný. "Podali sme veľmi dobrý výkon. FC Turín má kvalitný tím a zvíťaziť na jeho štadióne nikdy nie je jednoduché. Páčilo sa mi, že v prvom i druhom polčase sme boli v ofenzíve nebezpeční, hrali sme s veľkým odhodlaním," uviedol Conte pre oficiálnu webovú stránku SSC.



Kormidelník hostí vyzdvihol prínos McTominaya, ktorý prišiel pred začiatkom sezóny z Manchestru United. "Scotta veľmi dobre poznám už z pôsobenia na Old Trafford. Skvele zapadol do nášho tímu a rýchlo si ho obľúbili aj fanúšikovia. Svojimi výkonmi si získal stabilné miesto v základnej jedenástke. Náš tím neustále rastie aj preto, že je v ňom zdravá konkurencia."



Neapol má v neúplnej tabuľke štvorbodový náskok pred kvartetom Atalanta Bergamo, Inter Miláno, AC Fiorentina a Lazio Rím. Šláger medzi Fiorentinou a Interom rozhodca v 17. minúte predčasne ukončil po kolapse domáceho krídelníka Edoarda Boveho. Toho odniesli z trávnika na nosidlách a previezli do miestnej nemocnice, podľa lekárov je v stabilizovanom stave. Zápas odohrajú v novom, zatiaľ neurčenom termíne.



Šancu bodovo dostihnúť prenasledovateľov Neapola nevyužili hráči Juventusu Turín, ktorí iba remizovali na pôde US Lecce 1:1. "Stará dáma" inkasovala v tretej minúte nadstaveného času, keď sa presadil chorvátsky útočník Ante Rebič. "Doplatili sme na to, že v druhom polčase sme nehrali s takou veľkou intenzitou. V závere sme inkasovali po chybe, ktorej sa dalo predísť, Andrea Cambiasso zle vyhodnotil celú situáciu," priznal kouč Juventusu Thiago Motta.