Lobotkov Neapol zdolal v šlágri AC Miláno

sumáre:



AC Miláno - SSC Neapol 0:1 (0:1)



Gól: 5. Elmas



/Lobotka (Neapol) od 54. minúty/







ACF Fiorentina – US Sassuolo Calcio 2:2 (0:2)



Góly: 51. Vlahovič, 61. Torreira – 32. Scamacca, 37. Frattesi, ČK: 68. Biraghi (Fiorentina)







Spezia Calcio – Empoli FC 1:1 (0:0)



Góly: 50. Marchizza (vl.) – 71. Nikolaou (vl.)



/Strelec (Spezia) sedel na lavičke náhradníkov/







Sampdoria Janov – FC Benátky 1:1 (1:0)



Góly: 1. Gabbiadini – 87. Henry







FC Turín – FC Hellas Verona 1:0 (1:0)



Gól: 26. Pobega, ČK: 25. Magnani (Hellas)



Rím 19. decembra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol zvíťazili v nedeľňajšom zápase 18. kola Serie A na ihrisku AC Miláno 1:0 a dostali sa na druhé miesto tabuľky o skóre pred svojho súpera. Slovenský stredopoliar hostí Stanislav Lobotka hral od 54. minúty.Hostia udreli už v 5. minúte stretnutia, keď si na roh z pravej strany vyskočil Elif Elmas a hlavou rozvlnil sieť. V 18. minúte mohol rovnako hlavou vyrovnať Zlatan Ibrahimovič, no tesne minul. V 34. minúte mieril vedľa žrde strelou z diaľky Alessandro Florenzi a krátko po zmene strán vyškriabal brankár SSC David Ospina strelu Ibrahimoviča nad brvno. V závere druhého dejstva dostal loptu do siete Franck Kessie, no vyrovnávajúci gól neplatil pre ofsajd, o čom rozhodol VAR. Neapol i AC majú 39 bodov a na vedúci Inter strácajú štyri.V ďalšom zápase remizovala Fiorentina so Sassuolom 2:2. Domáci v prvom dejstve nepremenili ani jednu zo šancí, naopak ich súper po rýchlych akciách dvakrát skóroval. Oslabená Fiorentina napokon na domácom štadióne vybojovala bod.Spezia, ktorá sa pohybuje tesne nad čiarou zostupu, si po remíze 1:1 podelila body s Empoli. Remíza 1:1 sa zrodila aj v meraní síl Sampdorie s nováčikom z Benátok.