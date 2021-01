Loch verí v účasť na ZOH 2026: Bol by to pekný koniec kariéry

Düsseldorf 23. januára (TASR) – Najlepší nemecký sánkar Felix Loch je pripravený zúčastniť sa na oboch nasledujúcich zimných olympijských hrách.



"Mojím cieľom sú hry v roku 2026. Viem, že sú ešte pomerne ďaleko, ale utečie to veľmi rýchlo. Po budúcoročnej zimnej olympiáde v Pekingu budem robiť postupné kroky a uvidím, ako na tom budem po zdravotnej stránke," povedal 31-ročný olympijský víťaz z rokov 2010 a 2014.



"V každom prípade si myslím, že je tento cieľ reálny. Láka ma to najmä preto, že sa hry konečne uskutočnia na mieste, ktoré žije zimným športom. Navyše je to v podstate za rohom, takže by ma mohla prísť podporiť rodina a kamaráti. Bol by to naozaj pekný koniec kariéry," uzavrel Loch. ZOH sa v roku 2026 uskutočnia v talianskych mestách Miláno a Cortine d'Ampezzo.