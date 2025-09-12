< sekcia Šport
Bobista Lochner má pred sebou poslednú sezónu, na ZOH 2026 chce zlato
Lochner patrí dlhodobo medzi bobovú elitu, na konte má dva tituly majstra sveta a šesť majstra Európy.
Autor TASR
Lipsko 12. septembra (TASR) - Nemecký bobista Johannes Lochner po nadchádzajúcich zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo ukončí kariéru. Tridsaťštyriročný pilot bude mať v Taliansku poslednú šancu získať zlato.
Lochner patrí dlhodobo medzi bobovú elitu, na konte má dva tituly majstra sveta a šesť majstra Európy. Najcennejší kov spod piatich kruhov mu však v zbierke chýba, v Pekingu získal v dvojboboch i štvorboboch striebro. V oboch disciplínach nestačil na krajana Francesca Friedricha. „Nechávam si to najlepšie na záver. Získať zlato by bolo úžasné,“ uviedol Lochner podľa DPA.
