Bobista Lochner má pred sebou poslednú sezónu, na ZOH 2026 chce zlato

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Lochner patrí dlhodobo medzi bobovú elitu, na konte má dva tituly majstra sveta a šesť majstra Európy.

Lipsko 12. septembra (TASR) - Nemecký bobista Johannes Lochner po nadchádzajúcich zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo ukončí kariéru. Tridsaťštyriročný pilot bude mať v Taliansku poslednú šancu získať zlato.

Lochner patrí dlhodobo medzi bobovú elitu, na konte má dva tituly majstra sveta a šesť majstra Európy. Najcennejší kov spod piatich kruhov mu však v zbierke chýba, v Pekingu získal v dvojboboch i štvorboboch striebro. V oboch disciplínach nestačil na krajana Francesca Friedricha. „Nechávam si to najlepšie na záver. Získať zlato by bolo úžasné,“ uviedol Lochner podľa DPA.
