Lochte vydražil tri zlaté olympijské medaily z pretekov štafiet

Americký plavec Ryan Lochte Foto: TASR/AP

Najviac peňazí ponúkol záujemca za zlato z OH 2008 v Pekingu - 183.000 USD (157.000 eur).

Runnemede 7. januára (TASR) - Bývalý americký plavec Ryan Lochte vydražil tri zlaté olympijské medaily z pretekov štafiet na 4x200 m v.sp. za celkovú sumu 385.520 dolárov (približne 330.000 eur). Najviac peňazí ponúkol záujemca za zlato z OH 2008 v Pekingu - 183.000 USD (157.000 eur).

Chcel som byť jeden z najlepších plavcov na svete. Nikdy som však neplával preto, aby som získaval zlaté medaily. Boli to len čerešničky na torte počas neuveriteľného dobrodružstva. Verím, že som inšpiroval novú generáciu, aby si išla za svojimi snami,“ uviedol podľa DPA 41-ročný šesťnásobný olympijský šampión, ktorý vydražil najcennejšie kovy aj zo štafetových pretekov z OH 2004 v Aténach a OH 2016 v Riu de Janeiro.
