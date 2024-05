Lockyer po kolapse živí nádej na návrat, no pripúšťa aj koniec kariéry

Londýn 1. mája (TASR) - Anglický futbalista Tom Lockyer, ktorý vlani v decembri utrpel zástavu srdca, uviedol, že je zmierený s vyhliadkou konca aktívnej kariéry. Dvadsaťdeväťročný kapitán Lutonu Town sa napriek tomu nevzdáva nádeje na návrat.



Lockyer sa nedávno stal prvýkrát otcom. Napriek vôli pripúšťa, že obnovenie kariéry zrejme nebude možné. "Netajím sa tým, že by som sa rád vrátil, ale v konečnom dôsledku by to musel posúdiť kardiológ alebo špecialista, ktorý by urobil kompletný výskum toho, čo sa stalo a či sa to môže opakovať. Máme malé dievčatko a to má prednosť. Rád by som hral opäť, futbal je môj život, ale ak je to tak, že nemôžem, potom som s tým zmierený," citovala Lockyera agentúra AP.



Lockyer podstúpil po decembrovej zástave srdca chirurgický zákrok, pri ktorom mu nainštalovali defibrilátor. Ten by mal v budúcnosti zabrániť prípadnému ďalšiemu kolapsu. Reprezentant Walesu opustil ihrisko aj minulý rok v máji, keď mu zostalo nevoľno. Lekári mu vtedy objavili nepravidelný tep srdca. Následne absolvoval operáciu a o mesiac neskôr dostal zelenú na návrat na súťažné trávniky.