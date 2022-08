Lodi posilní Nottingham, do klubu prichádza na ročné hosťovanie

Nottingham 29. augusta (TASR) - Brazílsky futbalista Renan Lodi posilní anglický Nottingham Forest. Do klubu prichádza na hosťovanie z Atletica Madrid a nováčik Premier League zaňho zaplatí 4,2 milióna libier.



Lodi je jednou z najvýznamnejších letných posíl Nottinghamu, ktorý sa do najvyššej anglickej súťaže vrátil po vyše dvoch dekádach. Zverenci Steva Coopera majú po štyroch kolách na konte štyri body za výhru nad West Hamom (1:0) a remízu na pôde Evertonu (1:1).



Dvadsaťštyriročný obranca, ktorý bojuje o miesto v reprezentácii na tohtoročných MS, pritom len nedávno predĺžil zmluvu s Atleticom. Do klubu prišiel v roku 2019 a získal s ním ligový titul v sezóne 2020/21. Informácie priniesla DPA.