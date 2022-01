Loeb vyhral Rely Monte Carlo a prekonal Waldegardov rekord

Rely Monte Carlo:



1. Sébastien Loeb (Ford) 3:00:32,8 h., 2. Sébastien Ogier (obaja Fran./Toyota) +10,5 s, 3. Craig Breen (Ír./Ford) +1:39,8 min., 4. Kalle Rovanperä (Fín./Toyota) +2:16,2, 5. Gus Greensmith (V.Brit./Ford) +6:33,4, 6. Thierry Neuville (Belg./Hyundai) +7:42,6



Celkové poradie MS (po 1 z 13 pretekoch):



1. Loeb 27 b., 2. Ogier 19, 3. Rovanperä 17 b, 4. Breen 15 b, 5. Neuville 11 b, 6. Greensmith 10 b

Monte Carlo 23. januára (TASR) - Francúzsky pretekár Sébastien Loeb na Forde v nedeľu vyhral Rely Monte Carlo a vo veku 47 rokov sa tak stal najstarším víťazom pretekov seriálu WRC. Jubilejným osemdesiatym triumfom prekonal rekord Švéda Björna Waldegarda, ktorý v roku 1990 vyhral ako 46-ročný kenskú rely.Pre veterána je to ôsme víťazstvo na tradičnom podujatí, ktorým sa vyrovnal svojmu krajanovi Sébastienovi Ogierovi. Ten po dramatickom súboji strácal v cieli záverečnej etapy na deväťnásobného majstra sveta len 10,5 sekundy napriek penalizácii za uliaty štart. Tretie miesto obsadil Ír Craig Breen na Forde, pre ktorého je to najlepší výsledok na rely plnej serpentín.povedal Loeb bezprostredne po svojom prvom víťazstve na WRC od roku 2018.Celý víkend sa niesol v súboji francúzskych jazdcov, ktorí majú dokopy na konte 18 majstrovských titulov. Loeb sa ujal vedenia po predposlednej rýchlostnej skúške po tom, ako úradujúci majster sveta dostal defekt. Ani jeden z dvojice sa nezúčastňuje na celom šampionáte, pričom pre 47-ročného jazdca to bol prvý štart na podujatí WRC od septembra 2020, keď skončil tretí na Rely Turecka.