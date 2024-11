Logano triumfoval vo finále play off NASCAR

Phoenix 11. novembra (TASR) - Americký automobilový jazdec Joey Logano sa stal víazom play off NASCAR. Na záverečnom podujatí vo Phoenixe odrazil nápor Ryana Blaneya a získal tretí titul v prestížnej sérii.



"Milujem play off, bol to boj do posledného kola. Chcem sa poďakovať môjmu tímu Penske za podporu Máme za sebou skvelú sezónu a zisk titulu je tou najlepšou bodkou," citovala agentúra AP slová Logana.