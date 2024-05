Lohalithová z tímu utečencov mala pozitívny test na trimetazidín

Paríž 1. mája (TASR) - Jednotka pre integritu atletiky (AIU) dočasne suspendovala Anjelinu Nadaiu Lohalithovú, ktorá neprešla dopingovou kontrolou. Bežkyňa z olympijského tímu utečencov mala pozitívny test na trimetazidín.



Látka podporuje krvný obeh a do pozornosti sa nedávno dostala v spojitosti s možným dopingom čínskych plavcov pred OH 2020. Pozitívny test na ňu mala aj ruská krasokorčuliarka Kamila Valijevová, okolo ktorej bola kauza po ZOH 2022 v Pekingu. V januári tohto roka dostala štvorročný dištanc. Lohalithová je navyše tretia atlétka z utečeneckého tímu, ktorá sa v horizonte niekoľkých mesiacov dostala do pozornosti ohľadom dopingu.



Tridsaťjedenročná športovkyňa, ktorá sa špecializuje na beh na 1500 metrov, sa narodila v Južnom Sudáne a v dôsledku tamojšej vojenskej a politickej situácie žije od roku 2002 v Keni. Pod piatimi kruhmi mala premiéru na OH 2016 v Riu a na tokijských hrách bola súčasť tímu utečencov. Je jedna zo 60 športovcov a športovkýň, ktorí dostávajú finančnú pomoc od Medzinárodného olympijského výboru (MOV), aby sa mohli pripraviť na nadchádzajúce hry v Paríži. Informácie priniesla agentúra AFP.