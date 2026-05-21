Lokomotiv Jaroslavľ s Gernátom a Pánikom obhájil Gagarinov pohár
Lokomotiv obhájil vlaňajší titul, vo finále sa predstavil už štvrtýkrát.
Autor TASR
Kazaň 21. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti Martin Gernát a Richard Pánik po roku opäť vybojovali Gagarinov pohár pre víťaza Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL). Ich tím Lokomotiv Jaroslavľ vyhral v šiestom finálovom dueli na ľade Ak Bars Kazaň 3:2 a v celej sérii triumfoval 4:2 na zápasy.
Lokomotiv obhájil vlaňajší titul, vo finále sa predstavil už štvrtýkrát. Tridsaťtriročný obranca Gernát si v 22 stretnutiach play off pripísal päť bodov za gól a štyri asistencie, 35-ročný útočník Pánik nazbieral v rovnakom počte zápasov 11 bodov (5+6).
