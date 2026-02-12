< sekcia Šport
Lollobrigidová je zlatá aj na 5000 m
Domáca rýchlokorčuliarska ikona vystúpila druhýkrát na ZOH 2026 na najvyšší stupienok, zlato si vybojovala aj na 3000 m.
Autor TASR,aktualizované
Miláno 12. februára (TASR) - Talianska rýchlokorčuliarka Francesca Lollobrigidová získala na zimných olympijských hrách 2026 ďalšie zlato, tentoraz triumfovala na 5000 m. Časom 6:46,17 min. zvíťazila pred druhou Holanďankou Merel Conijnovou (+0,10 s) a treťou Nórkou Ragne Wiklundovou (+0,17).
Domáca rýchlokorčuliarska ikona vystúpila druhýkrát na ZOH 2026 na najvyšší stupienok, zlato si vybojovala aj na 3000 m. V záverečnom páre mala Lollobrigidová nakročené k prvenstvu, ale v závere jej dochádzali sily, no napokon si silnou koncovkou tesne udržala prvú priečku. Pre Taliansko tak získala druhé zlato v ženskom rýchlokorčuľovaní a celkovo už šieste na ZOH 2026..
Viaceré pretekárky sa priblížili k stanoveniu nového olympijského rekordu, bez pódiového umiestnenia skončila strieborná zo ZOH 2022 Kanaďanka Isabelle Weidemannová, ktorá sa umiestnila na piatej pozícii. Svoju olympijskú rozlúčku si predstavovala inak aj Češka Martina Sáblíková, pri šiestej účasti na hrách klasifikovali bronzovú z tejto disciplíny z Pekingu 2022 na 11. priečke.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo - rýchlokorčuľovanie:
ženy - 5000 m: 1. Francesca Lollobrigidová (Tal.) 6:46,17 min., 2. Merel Conijnová (Hol.) +0,10 s, 3. Ragne Wiklundová (Nór.) +0,17, 4. Sandrine Tasová (Bel.) +0,30, 5. Isabelle Weidemannová (Kan.) +3,91, 6. Marina Zuevová (Rus.) +11,53, 7. Marijke Groenewoudová (Hol.) +12,16, 8. Maira Jaschová (Nem.) +14,77, 9. Laura Hallová (Kan.) +16,73, 10. Nadežda Morozovová (Kaz.) +18,64
