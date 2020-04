Lomnický využíva tento čas na zlepšenie svojich slabých stránok

Bratislava 18. apríla (TASR) - Slovenský kladivár Marcel Lomnický sa v čase pandémie koronavírusu pripravuje vo vlastnoručne vybudovanom domácom areáli, ktorý považuje za najlepší kladivársky sektor na Slovensku. Vedľa domu si takisto zriadil posilňovňu a voľný čas vypĺňa aj varením. Súčasnú situáciu berie ako možnosť zlepšiť sa vo svojich slabých stránkach a stopercentne sa pripraviť na čas, keď sa súťažný kolotoč opäť roztočí.



Šíriaci sa koronavírus zachytil Lomnického na sústredení v zahraničí. "Od začiatku roka som sa pripravoval v Kalifornii, 10. marca som mal letieť na dva týždne do Portugalska. V tom čase bolo relatívne pokojné obdobie. Počas môjho pobytu na juhu Portugalska sa však situácia začala meniť k horšiemu, a preto som sa rozhodol sústredenie skrátiť a domov som sa vrátil 17. marca. To už bola situácia vážna a musel som zostať dva týždne v domácej karanténe," uviedol pre web olympic.sk piaty najlepší kladivár z olympijského finále v Riu de Janeiro 2016.



V Kalifornii spolupracoval aj s bývalým kladivárom Liborom Charfreitagom: "Libor je skvelý mentor, na ktorého sa dá v každej situácii stopercentne spoľahnúť. Má nesmierne veľa cenných skúsenosti, ktoré sa snažím nasávať najviac, ako sa dá. Pomáha mi so zostavovaním tréningových plánov a, samozrejme, čo je azda najdôležitejšie, pomáha mi s technikou hodu kladivom. Táto disciplína je nesmierne technicky náročná a každá malá chybička dokáže obrať športovca o cenné centimetre alebo metre. Ja som sa dlhé roky pripravoval sám. V čase, keď som sa technicky trápil, som sa zvykol natočiť na video, ale analýzu som dokázal spraviť až neskôr večer. Na tréningu s Liborom mám k dispozícii spätnú väzbu hneď po každom jednom pokuse, čo mi uľahčuje prácu a zefektívňuje prípravu na vrcholné podujatia. Tento rok sme spolu strávili štyri týždne v Kalifornii a pozitívne zmeny sa dostavili veľmi rýchlo."



Po príchode na Slovensko sa Lomnický ocitol v domácej karanténe, z tréningu však nevypadol: "Vedľa domu som si zriadil posilňovňu. Odrobil som, čo sa dalo. Sústreďoval som sa najmä na regeneráciu, oddych a varenie. Milujem variť, je to moja veľká vášeň. V kuchyni dokážem stráviť veľa hodín denne prípravou všelijakých gurmánskych špecialít. Milujem japonskú kuchyňu. Teraz nehovorím o suši – to mám veľmi rád, ale doma si ho nepripravujem. Tiež obľubujem thajskú, kórejskú, ale i americkú kuchyňu. Keďže som v USA strávil kus môjho života, niektoré špeciality si doma často pripravujem. Je to zaujímavé, ale domáce jedlá často nevarím, pretože slovenská kuchyňa je trochu mastnejšia. Veľmi často sa používa olej, múka, zemiaky, bravčové mäso. Tieto ingrediencie sa v mojej aktuálnej diéte snažím limitovať na minimum, keďže som v prvom rade vrcholový športovec."



Lomnický cibrí techniku vo vlastnoručne vybudovanom areáli: "Môj kladivársky sektor so všetkým, čo k tomu patrí, som si začal budovať už pred olympiádou v roku 2016. Niekedy na jar 2016 sa spustila výstavba. Keďže som si to však staval sám s pomocou niektorých rodinných príslušníkov, sektor sa do finálnej podoby dostal až počas roka 2017. Nebolo sa kam ponáhľať, funkčný bol už hneď na začiatku. Som perfekcionista a chcel som to mať dotiahnuté do konca. Dovolím si tvrdiť, že momentálne mám najlepšie podmienky pre hod kladivom na Slovensku. Trénujem každý deň, ale s menšou intenzitou a vyšším objemom, keďže formu a výkony teraz nie je potrebné naháňať." Tridsaťdvaročný Nitran sa usilovne pripravoval na zisk miestenky na OH 2020. Koronavírus však spôsobil, že OH v Tokiu sa toto leto neuskutočnia. Odklad o rok považuje slovenský atlét s odstupom času za správne rozhodnutie. "Pre mňa osobne je však škoda, že táto situácia nastala, pretože mám za sebou vydarenú zimnú prípravu. Uplynulých päť mesiacov som drel dennodenne a každé ráno som sa zobúdzal s myšlienkou na olympijské hry. Nesmierne ma to posúvalo vpred. Cítim, že tento rok by som bol skvele pripravený na obhajobu piateho miesta z Ria 2016," tvrdí Lomnický: "S odkladom olympijských hier v Tokiu sa plány radikálne zmenili a utrpela tiež moja psychika. Avšak nič mimoriadne, len na chvíľu. V tréningu si nemôžem dovoliť žiadny dlhší výpadok, pretože ten by mi potom znemožnil kvalitnú prípravu na budúcoročnú olympiádu. Túto situáciu beriem ako možnosť zlepšiť sa v mojich slabinách, pracovať ešte viac na veciach, ktoré nefungujú tak, ako by mali. Urobiť všetko, aby som bol lepší ako moja konkurencia. To je jediné, čo ma momentálne ženie vpred. Vedomie, že niekde vo svete je môj súper, ktorý stratil motiváciu na sebe pracovať."



Vedenie Svetovej atletiky (WA) pre šírenie koronavírusu zastavilo možnosť plniť počas najbližších ôsmich mesiacov limity na OH v Tokiu. "Tento krok bol veľmi prekvapujúci a nie som s ním celkom stotožnený. Plánoval som využiť skvelú zimnú prípravu a kvalifikovať sa na olympiádu hneď v mojom prvom štarte. Momentálne mi k limitu chýba 35 cm, ale týmto rozhodnutím táto možnosť zanikla. Vo svetovom rebríčku som stále na postupovej pozícii, ale ten je tiež zmrazený a boj o olympijské miestenky sa naplno rozbehne až na jar 2021. To je presne o rok. Jeden rok je veľmi dlhá doba v živote profesionálneho športovca, pretože ak chce byť naozaj úspešný, všetky parametre musia byť nastavené na 100 percent," zdôraznil Lomnický: "Nehovorím len o tréningu, ale o celkovom nastavení, ktoré neskôr rozlíši víťazov od porazených. Hovorím o strave, regenerácii, spánku, motivácii, mentálnej pohode a v konečnom dôsledku aj o zdraví. Športovci, ktorí chcú mať dlhé a úspešné kariéry, musia dbať na každý detail 24/7. V tomto vidím moju obrovskú výhodu voči súperom v tejto ťažkej situácii. Ja som môj život žil v izolácii dávno predtým, ako bol v izolácii celý svet. Trochu to vyplýva aj z disciplíny, akú som si zvolil, a z toho, že kvalita môjho tréningu zostala nezmenená."