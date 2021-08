Lomnický nevyužil na OH silnú formu: Pre mňa je to sklamanie navždy

Tokio 2. augusta (TASR) - Na júnových MSR si vytvoril osobný rekord, priamo v Japonsku avizoval, že je fyzicky pripravený lepšie ako pred Riom a všetko nasvedčovalo tomu, že na olympiáde v Tokiu mu neujde finále. Slovenskému kladivárovi Marcelovi Lomnickému však pondelková kvalifikácia vôbec nevyšla, jeho výkon 72,52 m bol najhorší v sezóne a tak mu zostalo len sklamane konštatovať: "Je to premárnená príležitosť."



Na postup do dvanásťčlenného finále bolo nakoniec potrebných aspoň 75,73 m, teda výkon, za ktorým Lomnický zaostal o vyše tri metre. V júni pritom hodil na Mestskom atletickom štadióne v Trnave osobný rekord 79,19 m. "Bol to najhorší výkon sezóny a s tým nemôžem byť vôbec spokojný. Najmä preto, že som sa cítil veľmi dobre a formu som mal lepšiu, ako pred mesiacom pred MSR, keď som si hodil osobák. Je to škoda," povzdychol si po nevydarených pretekoch.



Tridsaťštyriročný kladivár sa predstavil na svojej tretej olympiáde a dosiahol na nej najhorší výsledok. Debutoval v Londýne 2012, kde hodil v kvalifikácii 74,00 a obsadil nepostupové 15. miesto. Oveľa viac sa mu darilo v Riu. V kvalifikácii obsadil 10. miesto výkonom 74,16 m a vo finále predviedol hod dlhý 75,97 m, čím si zabezpečil výbornú piatu priečku. Pred pondelkovou súťažou v Tokiu si veril a hovoril o vrcholnej forme. Na Olympijskom štadióne ju však v trojkolovej kvalifikácii neukázal.



Prvý pokus letel do vzdialenosti 71,17 m, druhý spadol mimo výseč a tretí na métu 72,52 m, čo mu stačilo na 24. miesto: "Je to škoda. Je to zradná kvalifikácia, človek má len tri hody. Pri prvom aj treťom, ktoré som hodil do stredu výseče, som zachytil rúčkou klietku, ktorá bola zle postavená. Ale aj napriek tomu boli tie hody relatívne voľné a aj keď mi to zobralo pár centimetrov, a keby aj meter, na finále by to nestačilo. Jediný hod, v ktorom som sa dokázal uvoľniť, bol druhý, ktorý išiel mimo výsek. Ak by bol platný, dodal by mi viac sebavedomia a možno by to dopadlo inak."



Lomnického nepodarená kvalifikácia veľmi mrzela. Ako povedal, všetky hody na tréningoch počas dvoch týždňov v Japonsku by mu stačili na postup, no nedokázal ich zopakovať v súťaži. V prebiehajúcej sezóne pritom nabral dobrú formu a o to viac ho mrzelo vystúpenie na olympiáde. "Každé sklamanie bolí rovnako. S trénerom Liborom Charfreitagom nám vyšla príprava na 110 percent. Keby som nemal formu a hodím 72,5, nebol by som taký sklamaný, ako keď vidím, na čo mám a dopadnem takto," povedal.



Ďalšia olympijská šanca príde v Paríži. Lomnický sa o ňu chce pobiť, no uvedomuje si, že už bude o ďalšie tri roky starší: "Aj preto je to sklamanie navždy. Na olympiádach má človek len málo príležitostí na to, aby ukázal, čo je v ňom. Práve teraz som v najlepších kladivárskych rokoch a najviac sa mi darí. V Paríži už budem znovu starší. Takže je to určite premárnená príležitosť."



Do konca roka by chcel ešte predviesť výkon okolo 77,50, čím by si aspoň čiastočne napravil chuť po olympiáde: "Potešil by som sa, keby som do konca roka potvrdil svoju výkonnosť a limit na budúcoročné majstrovstvá sveta v americkom Eugene. To je asi jediné, ale toto bolo to, prečo som trénoval a nevyšlo mi to."