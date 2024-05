Lomnický si na PTS vylepšil sezónne maximum na 71,16 a skončil tretí

Míting P-T-S v Banskej Bystrici (59. ročník) - výsledky:



Muži



kladivo: 1. Ethan Katzberg (Kan.) 79,66 m, 2. Volodymyr Myslyvčuk (ČR) 75,97, 3. Marcel LOMNICKÝ (SR) 71,16







Ženy



kladivo: 1. Sara Fantiniová (Tal.) 70,80 m, 2. Nicola Tuthillová (Ír.) 70,32, 3. Réka Gyurátzová (Maď.) 66,68, 4. Veronika KAŇUCHOVÁ 65,73,... 6. Martina HRAŠNOVÁ (obe SR) 62,39



Banská Bystrica 24. mája (TASR) - Slovenský kladivár Marcel Lomnický obsadil v piatkových pretekoch na 59. ročníku atletického mítingu P-T-S 3. miesto. Pripísal si sezónne maximum 71,16 m. Obom Slovenkám v rovnakej disciplíne sa nepodarilo dostať do najlepšej trojky. Veronika Kaňuchová hodila 65,73 m a patrilo jej 4. miesto, Martina Hrašnová bola šiesta za 62,39.Súťaž kladivárov podľa očakávania vyhral líder svetových tabuliek a úradujúci majster sveta Ethan Katzberg. Kanaďan by zvíťazil akýmkoľvek zo svojich šiestich hodov, ten najlepší prišiel v piatej sérii a mal hodnotu 79,66 m." zhodnotil svoje vystúpenie piaty z OH v Riu de Janeiru Lomnický.Slovenské kladivárky ašpirujú na účasť na ME v Ríme, v európskych tabuľkách im patrí miesto v tretej desiatke a v talianskej metropole bude 7.-12. júna štartovať práve 30 súťažiacich. Obe Slovenky predviedli svoj najlepší pokus v tretej sérii. Zvíťazila Talianka Sara Fantiniová výkonom 70,80 m, cez 70 m sa dostala aj druhá Írka Nicola Tuthillová, ktorá zaznamenala osobný rekord 70,32 m.